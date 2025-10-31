Hombre de El Bronx es arrestado tras publicar videos de tortura y sacrificio de un gato con fines ocultistas

Un hombre de El Bronx fue arrestado el jueves luego de que videos publicados en redes sociales lo mostraran torturando hasta la muerte a un gato como parte de un supuesto ritual ocultista que, según había anunciado, planeaba repetir en la noche de Halloween.

Daily News informó que el sospechoso, identificado como David Mosley, de 26 años, enfrenta cargos de crueldad agravada hacia los animales y daños criminales por causar la muerte del felino, informaron fuentes policiales citadas por The Daily News.

Según las autoridades, Mosley grabó la tortura poco después de la medianoche del 17 de octubre en su apartamento del vecindario de Bedford Park. En las imágenes, publicadas en su ya eliminada cuenta de Instagram @churchofububal, se observa a un gato muerto tendido sobre el piso de madera, dentro de un círculo trazado con pintura y rodeado de velas encendidas, símbolos arcanos y manchas de sangre.

Mosley también habría pintado y grabado mensajes en las paredes del apartamento, los cuales fueron descritos por investigadores como “de naturaleza ritualista”.

Las redes alertaron a las autoridades

Aunque el contenido fue eliminado poco después, grupos defensores de los animales y usuarios en línea preservaron las grabaciones y capturas de pantalla, que circularon ampliamente durante la última semana. Activistas locales y veterinarios compartieron el material con el fin de advertir a otras organizaciones sobre el peligro de que Mosley pudiera intentar adoptar nuevos animales.

Entre quienes levantaron la voz se encuentra Bunny, directora de la organización Canine Protection League, dedicada al rescate de perros en la ciudad de Nueva York.

“Él decía que quería cobrar dinero para que la gente lo viera en vivo el 31 de octubre mientras torturaba y mataba a otro gato como parte de un ritual”, declaró Bunny al Daily News. “Aseguraba que sería solo para miembros, que habría una transmisión privada de pago. La primera vez muchos no le creyeron, pero ahora está diciendo: ‘Ya saben que hablo en serio'”.

Bunny añadió que una veterinaria de El Bronx fue quien contactó primero a su organización para alertarlos.

“Los sonidos que el gato hacía eran horrendos y aterradores”, señaló al medio citado anteriormente. “Esa doctora escribió a varios refugios para advertirnos que estuviéramos atentos a este hombre y no permitiéramos que adoptara ningún animal”.

Una investigación que se aceleró gracias a las denuncias ciudadanas

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación se aceleró gracias a la presión pública. Varias organizaciones animalistas locales y nacionales, entre ellas NYC Animal Rescue y Humane Society of the United States, compartieron la evidencia con la policía y exigieron una intervención inmediata antes de Halloween.

Las autoridades de la NYPD Animal Cruelty Investigation Squad rastrearon la dirección IP de las publicaciones y ejecutaron una orden de registro en el domicilio de Mosley, donde encontraron restos de pintura roja, símbolos pintados en el suelo y restos biológicos que están siendo analizados por el laboratorio forense.

Un portavoz de la policía confirmó que el sospechoso se encontraba solo en el apartamento al momento de su detención y que no se hallaron más animales vivos en el lugar.

Alarmante tendencia de maltrato transmitido en línea

El caso ha generado una ola de indignación y reabre el debate sobre el uso de las redes sociales para difundir actos de crueldad animal. En los últimos años, las plataformas han enfrentado crecientes críticas por no reaccionar con rapidez ante la publicación de contenido violento.

“Las redes sociales están siendo usadas por personas que buscan notoriedad a través de la violencia. Este tipo de transmisiones en vivo deberían detectarse y eliminarse de inmediato”, comentó Elena Vargas, portavoz de NYC Animal Rescue. “No se trata solo de maltrato animal: es una señal de alarma sobre una posible conducta criminal más amplia”.

Estudios de criminología sugieren que la tortura de animales puede ser un indicador temprano de comportamientos violentos hacia personas. Por ello, los defensores de los animales piden penas más severas y evaluaciones psicológicas obligatorias para los acusados de este tipo de delitos.

¿Qué sigue para el acusado?

Mosley fue trasladado a la comisaría de El Bronx y presentado ante un juez bajo cargos de crueldad agravada y vandalismo, delitos que podrían implicar penas de hasta 2 años de prisión y multas de miles de dólares si es hallado culpable.

Mientras tanto, grupos de protección animal continúan monitoreando las redes en busca de posibles seguidores o imitadores que pudieran intentar replicar el ritual anunciado.

“Queremos asegurarnos de que ningún refugio, tienda de mascotas o adoptante vuelva a entregarle un animal a este hombre”, dijo Bunny. “Lo que hizo no fue solo cruel: fue planificado, ritualizado y premeditado”.

