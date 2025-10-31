Irina Baeva habla sobre su demanda contra el abogado Gustavo Herrera

La actriz Irina Baeva habló sobre la demanda que interpuso contra el abogado Gustavo Herrera, luego de que él dijera a través de los medios de comunicación que, aparentemente, la rusa no le había pagado sus honorarios profesionales tras haber sido su cliente junto a Gabriel Soto por el caso en el que se fueron en contra de Laura Bozzo por daño moral.

La ex de Soto dijo: “Está avanzando, está en proceso. Yo creo que, finalmente, aquí de lo que estamos hablando es de esa hermandad, de esa sororidad con las mujeres que, ante las faltas de respeto, siempre nos tenemos que unir y apoyarnos“.

Irina detalló que, hasta la fecha, ella no ha recibido ningún aviso por ningún medio por parte del letrado Herrera; sin embargo, en el pasado, ella agregó que solamente él se encargaba de hablar mal de ella a través de la prensa, donde además se expresaba de ella de forma negativa y que considera que no tiene fundamento.

“Yo nunca jamás he recibido ningún requerimiento oficial, ninguna notificación por mensaje de texto, una llamada telefónica, un correo electrónico por parte del señor. Lo que sí he recibido son estos mensajes, esta discriminación, estas agresiones de la nada”, fueron las declaraciones que ella ofreció al programa Ventaneando hace 3 meses.

La rusa también mencionó en aquel momento que había solicitado a un juez medidas de protección por este caso que no entendió en qué momento se salió de control y que terminó manejando la misma información que el resto de los televidentes estaban escuchando en sus declaraciones, y que además ella vio como un tema de género, ya que no es la única del mundo del entretenimiento que ha pasado por una situación de esta magnitud.

“Se hizo la denuncia y están las medidas de protección otorgadas por un juez, lo cual es muy importante. Entonces, estamos ahí. Somos tres las personas a quienes apoyaron estas asociaciones de mujeres, tan importantes. Yo a Ninel y a Laura no las conozco personalmente, pero creo que aquí de lo que estamos hablando, más que nada, es un tema de género”, explicó en el programa.

