Sobrepesca en Nueva Inglaterra: población de langostas cae un 34% desde 2018

Un nuevo informe de la Comisión de Pesca Marina de los Estados Atlánticos alertó que la población de langostas en Nueva Inglaterra ha caído un alarmante 34% desde 2018, impulsando a las autoridades a declarar sobrepesca y aplicar medidas restrictivas que permitan recuperar a la especie, en una valiosa industria que genera más de $700 millones de dólares anuales y que ahora enfrenta retos de sostenibilidad.

El reporte alerta que las poblaciones de langosta han caído en las principales zonas de pesca, de uno de los mariscos más rentables de la industria, que reportó capturas récord en la década de 2010.

Actualmente, la población de langostas ha mostrado “un rápido descenso en los últimos años”, de acuerdo con el reporte de la Comisión, por lo que alertó que la disminución de la población y la sobrepesca se agudizaron frente a las costas de Maine y Massachusetts, donde se concentra la mayor parte de la pesca de este crustáceo.

Además, alertó que continúa el monitoreo de la población de langosta al sur de Nueva Inglaterra, donde años agotada y continúa en la misma situación.

Los esfuerzos por regular la pesca de langosta en Nueva Inglaterra

En los últimos años, los organismos reguladores han intentado regular a los pescadores de langosta para frenar el declive de la especie, pero han encontrado una fuerte resistencia por esta industria. Entre las medidas la autoridad contemplaba aumentar la talla mínima de captura de langosta en las principales zonas de pesca este verano. Esta medida hubiera obligado a los pescadores a devolver al mar langostas que antes podían vender.

Sin embargo, la comisión retiró la normativa a principios de este año tras meses de protestas por parte de los pescadores de langosta, quienes aseguraron que las nuevas normas eran innecesarias y representaban una amenaza para su sustento.

Pero además, los pescadores también enfrentan restricciones relacionadas con una posible nueva normativa para proteger a las ballenas en peligro de extinción, el calentamiento de los océanos y la volatilidad de los mercados comerciales:

“Aun cuando el recurso se está ajustando tras alcanzar niveles récord, los pescadores de langosta siguen profundamente comprometidos con la gestión responsable, las prácticas sostenibles y la protección de la pesquería que sustenta a miles de familias de Maine”, dijo Patrice McCarron, directora ejecutiva de la Asociación de Pescadores de Langosta de Maine.

Carl Wilson, comisionado del Departamento de Recursos Marinos de Maine, donde se concentra la pesca de este crustáceo, afirmó que “seguirán dialogando con la industria sobre la evaluación de las poblaciones y el futuro de la pesquería” y que “confía en el compromiso de esta industria con la conservación de esa especie”.

Una de las industrias más valiosas en la pesca estadounidense

La industria de la langosta de Nueva Inglaterra tiene un valor de mercado de más de $700 millones, pero la caída de la población podría ponerla en riesgo rápidamente. En 2023, el valor de la industria se redujo a $510 millones de dólares, tras una caída del 39% en la población, de acuerdo con estimaciones publicadas por la revista Fortune.

Las langostas figuran entre las especies de mariscos más rentables de todo el país y alcanzó niveles récord de captura durante la década pasada, para consolidarse como una de las industrias más importantes para la economía de Nueva Inglaterra, con Maine como centro neurálgico y otros estados de la región que contribuyen en menor medida.

En Maine se registran más de 5,600 pescadores de langosta independientes y más de 7,000 personas poseen licencias de pesca de langosta, aunque no todas se utilizan cada año, de acuerdo con el reporte de Forbes de 2023.

