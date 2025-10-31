WhatsApp llega al Apple Watch; así lo puedes usar 

WhatsApp finalmente ha llegado al Apple Watch, ofreciendo a los usuarios una nueva forma de comunicarse directamente desde la muñeca.

La aplicación ya está disponible en fase de pruebas para quienes participan en el programa beta de TestFlight, marcando el inicio de una integración esperada desde hace años entre el servicio de mensajería más popular del mundo y el reloj inteligente de Apple.

Qué funciones incluye la app de WhatsApp para Apple Watch

Según WABetaInfo, portal especializado en novedades de WhatsApp, el lanzamiento beta incorpora una interfaz optimizada para la pantalla del reloj, con accesos rápidos a los chats más recientes y notificaciones interactivas. Los usuarios pueden contestar mediante mensajes predefinidos, dictado por voz o emojis, y también reproducir clips de audio recibidos en los chats.

La app aún no cuenta con una fecha exacta de lanzamiento. Por ahora se encuentra en etapa beta. Crédito: Patrick Sison | AP

Por ahora, la aplicación no funciona de manera completamente independiente, ya que necesita estar sincronizada con el iPhone a través de la conexión Bluetooth o Wi-Fi. Esto significa que, aunque se puede leer y responder directamente desde la muñeca, el reloj utiliza la conexión del teléfono para enviar y recibir datos, al igual que otras apps vinculadas del ecosistema Apple.

Compatibilidad y lanzamiento

De acuerdo con PhoneArena, WhatsApp para Apple Watch será compatible con los modelos más recientes del reloj y con versiones de watchOS 10 o superior. No obstante, la compañía no ha confirmado la lista exacta de dispositivos ni la fecha oficial del lanzamiento global. La función se encuentra en un proceso de prueba cerrado y podría llegar al público general en los próximos meses, una vez completada su fase de optimización.

Entre las limitaciones actuales, los probadores señalan que todavía no es posible iniciar nuevas conversaciones ni realizar llamadas desde el reloj, aunque sí se pueden contestar las que ya estén activas en el teléfono. Aun así, la llegada de esta aplicación supone un paso importante en la expansión de la plataforma de mensajería hacia dispositivos wearables, una demanda que los usuarios de Apple venían solicitando desde hace tiempo.

Un paso más en la expansión del ecosistema WhatsApp

Con esta integración, Meta amplía el alcance de su aplicación estrella dentro del ecosistema de Apple, reforzando su presencia en dispositivos que priorizan la inmediatez y la comodidad. En meses anteriores, y después de un largo período de espera, WhatsApp también estrenó su aplicación para iPad.

