Modo antirrobo en WhatsApp: así puedes activar este paquete de seguridad 

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, y con ello, también en un blanco frecuente de intentos de robo y suplantación. Ante el incremento de casos de usuarios que pierden su teléfono o sufren hackeos, la plataforma propiedad de Meta ha reforzado sus funciones de seguridad con un modo que actúa como un “escudo antirrobo” para proteger tus datos personales y tus conversaciones.

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, este sistema de protección combina varias herramientas integradas dentro de la aplicación que impiden el acceso no autorizado a tu cuenta. Entre ellas destacan el bloqueo biométrico, la verificación en dos pasos y la gestión de dispositivos vinculados, diseñadas para mantener a salvo tu información incluso si tu teléfono cae en manos equivocadas.

Cómo activar el “modo antirrobo” en WhatsApp

La primera medida para activar esta protección es configurar el bloqueo de aplicación. Según WhatsApp, los usuarios pueden hacerlo de esta manera:

Entra a Configuración

Presiona sobre Privacidad

Elige la opción de Bloqueo de aplicación

Asegúrate de mantener tu WhatsApp actualizado, pues de esta manera podrás mantener tu equipo más protegido. Crédito: Tada Images | Shutterstock

Tras este último paso, se habilita el acceso mediante huella dactilar o reconocimiento facial. Así, cada vez que abras WhatsApp deberás confirmar tu identidad, impidiendo que terceros puedan leer tus mensajes.

Otra herramienta esencial es la verificación en dos pasos, disponible en Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Esta función solicita un PIN de seis dígitos que solo tú conoces y que se te pedirá al iniciar sesión en un nuevo dispositivo.

De acuerdo con el portal especializado SheetWA, esta medida ha demostrado ser una de las más efectivas contra el robo de cuentas, ya que bloquea cualquier intento de activación fraudulenta.

Otras funciones que refuerzan tu seguridad

WhatsApp también permite bloquear chats individuales mediante la función Chat Lock, ideal para conversaciones con información sensible. Al activarla, los mensajes quedan protegidos por huella o Face ID y no aparecen en la bandeja principal.

Además, puedes revisar en cualquier momento los dispositivos vinculados a tu cuenta desde Configuración > Dispositivos vinculados, para desconectar aquellos que no reconozcas.

Otra función recomendada es la de “Ver una vez”, que elimina automáticamente las fotos o videos tras ser vistos, evitando su reenvío o captura. Según las guías oficiales de WhatsApp, esta característica complementa las medidas de seguridad y reduce el riesgo de exposición de contenido privado en caso de robo del teléfono.

Aunado a todo lo anterior, especialistas en ciberseguridad también aconsejan mantener actualizada la aplicación, ya que cada versión incluye mejoras en el cifrado y parches de seguridad. Asimismo, recomiendan no compartir el código de verificación por SMS con nadie, incluso si el mensaje parece provenir del propio servicio.

