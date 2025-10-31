Yamamoto da el triunfo a Dodgers que fuerzan el séptimo juego de la Serie Mundial ante Blue Jays

Gracias a otra estupenda salida del lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers vencieron 3-1 a los Toronto Blue Jays para forzar el Juego 7 este sábado en el Rogers Centre de Canadá.

La labor de Yoshinobu Yamamoto llegó a su fin tras la sexta entrada, con 96 lanzamientos, una carrera permitida, una base por bola y seis ponches, pero sobre todo, con una ventaja de dos carreras que hacía pensar en un séptimo juego para definir al ganador de la Serie Mundial.

El de este sábado será el Juego 7 número 41 en la historia de la Serie Mundial. La última vez que el Clásico de Otoño se alargó hasta las últimas consecuencias fue en 2019, cuando los Washington Nationals vencieron 6-2 a los Houston Astros en Texas para quedarse con el campeonato.

Poca ofensiva en juego seis

No fue sino hasta la tercera entrada cuando se inauguró la pizarra. Tras un doblete de Tommy Edman, el manager John Schneider decidió dar la base por bola intencional a Shohei Ohtani. Con dos outs, Will Smith castigó a la novena de Toronto con un doblete que se internó en el jardín izquierdo para remolcar al propio Edman y así timbrar la primera de la noche.

El problema no terminó ahí para Kevin Gausman, pues también caminó a Freddie Freeman para llenar las bases. Si un equipo te puede hacer daño en esta situación, esos son los Dodgers. Mookie Betts, quien no ha estado en su mejor versión durante la Serie Mundial, fue ese clutch que necesitaban los californianos al conectar un imparable por el jardín izquierdo que trajo dos carreras más al plato. La pizarra ya estaba 3-0 y los Blue Jays debían remar contra corriente si es que querían coronarse en casa.

A pesar de las tres carreras permitidas, Kevin Gausman firmó un nuevo récord de Grandes Ligas. El abridor de Toronto dejó ocho ponches en las primeras tres entradas, la mayor cantidad para un partido de Serie Mundial.

La respuesta de los Blue Jays fue inmediata. Con Addison Barger en tercera, George Springer conectó un sencillo por el jardín central para poner la primera rayita de Toronto en el partido. El camino aún era largo, pero los canadienses de a poco se acercaban.

Blue Jays amenazaron pero no concretaron

En la octava entrada, los Blue Jays armaron una ofensiva al embasar a dos corredores con un out, pero el lanzador Roki Sasaki sacó los dos outs.

En la novena baja, Barger bateó un doble de terreno porque la pelota quedó atrapada en la barda del jardín derecho, lo que evitó que Straw anotara y la última jugada fue un doble play que también fue revisado en video, decretándose el out 27 que le da vida a los Dodgers para intentar conseguir el bicampeonato de la Serie Mundial este sábado.

