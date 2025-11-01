Columna de María Marín: Nadie me lo dijo… pero lo aprendí

¿Alguna vez has pensado en los consejos que te hubiera gustado recibir cuando eras niño? Esas palabras sencillas que tal vez habrían hecho tu camino más fácil o tu vida adulta un poco más feliz. Nadie llega al mundo con un manual, pero todos recordamos momentos en los que una frase oportuna pudo habernos cambiado la perspectiva.

Con los años he aprendido lecciones que me hubiera encantado escuchar cuando era pequeña. Son consejos simples, pero poderosos, que pueden transformar tu manera de vivir, de amar y hasta de ver los problemas. Hoy quiero compartirlos contigo, porque nunca es tarde para aprender lo que realmente importa.

1. Hay que dejarse de preocupar tanto, ¡deja las preocupaciones! porque de todo lo que yo me intranquilizaba nada me sucedió, otras cosas me pasaron, pero nada de lo que me preocupé sucedió.

2. Sube tus estándares. Ponte el reto de sobresalir y hacer las cosas mejor de lo que crees que puedes hacerlas. Hay demasiada competencia y mucha gente va a desear que fracases, pero ese no es tu problema es el de ellos. No existe el fracaso, lo que a veces sucede es que las cosas no salen como esperabas porque algo mejor estaba destinado para ti.

3. Cuando alguien te abrace, no le devuelvas un abrazo a la mitad. Usa tus dos brazos y permite que la persona pueda recostarse en ti. Todos siempre necesitamos alguien en quien poder recostarnos.

4. Busca lo que te satisface y lo que te de felicidad porque al final de la vida tú no vas a acordarte de tus preocupaciones, de lo que pudo ser y no fue o de quien te trato mal, lo que vas a recordar es lo que te dio felicidad, ¡eso es lo que queda contigo!

Si nadie te dio estos consejos cuando eras niño, ¡no importa! No es tarde para recibirlos hoy y ponerlos en práctica.

