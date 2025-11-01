Jueza federal bloquea intento de Trump de exigir prueba de ciudadanía para votar

Una jueza federal en Washington bloqueó este viernes el intento del presidente Donald Trump de imponer un requisito de prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante, una medida que había sido duramente criticada por grupos de derechos civiles y organizaciones demócratas.

Según informó la agencia EFE, la jueza Colleen Kollar-Kotelly dictaminó que Trump no tiene autoridad para exigir ese tipo de verificación, ya que la Constitución otorga la potestad sobre los registros electorales a los estados y al Congreso, no al Ejecutivo.

La orden ejecutiva firmada por Trump en marzo buscaba que los votantes presentaran un pasaporte o una identificación oficial que demostrara su ciudadanía antes de poder inscribirse en el registro federal de votantes.

La jueza consideró que esa exigencia viola la separación de poderes y excede las facultades del presidente.

El fallo representa un nuevo revés legal para Trump y sus aliados, quienes han sostenido que existen votaciones ilegales de inmigrantes indocumentados en comicios estadounidenses.

Expertos citados por medios locales dijeron que los casos documentados de personas no ciudadanas que hayan votado en Estados Unidos son extremadamente raros y no han demostrado tener impacto alguno en los resultados electorales.

Kollar-Kotelly ya había emitido una orden de bloqueo temporal contra la medida a comienzos de año, pero con su decisión de este viernes el veto queda establecido de manera definitiva, frenando los intentos del presidente por modificar el sistema de registro de votantes desde la Casa Blanca.

