Pronóstico del tiempo en Nueva York para este sábado 1 de noviembre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 13% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:26 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:52 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 59 grados Fahrenheit (9 y 15ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 7% por la tarde y 5% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.