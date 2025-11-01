Ranking 2025: Las cinco ciudades que lideran la innovación tecnológica en el mundo

Cinco ciudades han surgido como líderes en innovación tecnológica, según el Índice Global de Innovación 2025. Desde Shenzhen hasta San Francisco, este ranking destaca cómo cada núcleo transforma la vida cotidiana de sus habitantes, con avances que impulsan el futuro inmediato: transporte impulsado por la inteligencia artificial, tener una rutina diaria sin necesidad de utilizar dinero en efectivo, circular en autos autónomos, alimentados con abundantes fuentes de energía verde.

El Índice Global de Innovación de 2025, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cada año, eligió a las principales ciudades o zonas metropolitanas, con base en criterios que incluyen el nivel de inversión, el progreso tecnológico, las tasas de adaptación y el impacto socioeconómico.

Entre los 100 núcleos más destacados, que incluyen San Francisco y Shenzhen, China, estas urbes representan más del 70% de las patentes globales y la actividad de capital de riesgo. Estas son las 10 ciudades principales:

Los centros de innovación más importantes del mundo

Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou Tokyo-Yokohama San Jose-San Francisco Pekín Seúl Shanghai-Suzhou Nueva York Londres Boston-Cambridge Los Ángeles

Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou, China

El reporte indica que una metrópoli de China entró al top 10 del ranking por primera vez, impulsada por su creciente número de patentes, inversión científica y crecimiento del capital de riesgo. Para este año, el gigante asiático ingresó 24 de los 100 núcleos líderes del informe.

El centro tecnológico del sur de China de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou fue considerado el número 1 del ranking, por el alto nivel de tecnología y su fuerte presencia en la vida cotidiana y la cultura de la región.

Los habitantes de Hong Kong pueden entrar a un mercado callejero donde los vendedores usan códigos QR para cobrar sus mercancías, junto a los carteles de precios escritos a mano. Mientras que los propietarios de las pequeñas tiendas gestionan la entrega de sus pedidos a través de tres aplicaciones diferentes.

En 1997, Hong Kong lanzó su tarjeta inteligente Octopus, como método de pago digital para el transporte público y actualmente es la solución tecnológica favorita para pagar una infinidad de mercancías y servicios, desde máquinas expendedoras hasta parquímetros.

Por la noche puedes tomar el Star Ferry y presenciar el espectáculo Symphony of Lights, que sincroniza una partitura con luces, láseres y pantallas LED en 43 edificios. También puedes visitar el PMQ (una antigua estación de policía) que ahora alberga estudios, tiendas y cafés. Además es sede de grandes corporativos tecnológicos como Huawei y Tencent.

Shenzen se transformó radicalmente de un pequeño pueblo pesquero a potencia tecnológica promovida por el gobierno chino, como su primera Zona Económica Especial en 1980, ofreciendo exenciones fiscales e incentivos para estimular la inversión y la innovación.

The famous Victoria Harbour in south China's Hong Kong comes alive at night, when the dazzling lights of skyscrapers twinkle along the shore, creating a mesmerizing view. pic.twitter.com/MOxGfsnjWM — People's Daily, China (@PDChina) October 31, 2025

Mientras que en 2008 recibió la distinción como Ciudad Creativa de la Unesco por sus inversiones que financiaron espacios de creación como el Shenzhen Open Innovation Lab.

La ciudad estableció recientemente el récord Guinness por la exposición de drones más grande del mundo, empleando casi 12,000 aparatos.

Tokyo-Yokohama, Japón

En el segundo lugar, la zona metropolitana de Tokio-Yokohama, la capital de Japón, destaca por producir el porcentaje más alto de presentaciones internacionales de patentes en el mundo, con más del 10% global.

Sin embargo, los residentes destacan que la tecnología y la innovación se sienten prácticas en cada rincón lugar de llamativas.

“En Japón, la tecnología no es una imaginación salvaje de coches voladores como todos imaginamos que sería en 2050”, dijo Dana Yao, habitante de la capital nipona y Estados Unidos. Aquí puedes usar la tarjeta del tren para pagar autobuses, máquinas expendedoras, y los sensores de IA en las tiendas de conveniencia que permiten el autopago y el pago sin efectivo.

“Encontrarás estas pequeñas, pero poderosas innovaciones en todas partes. Son de alta tecnología, pero siguen siendo tan humanas y realmente útiles”, explica la habitante.

Stay where samurai lived about 400 years ago! Fukuoka Pref.'s @yanagawa_ohana, once home of the Tachibana clan, is an elegant "ryotei ryokan" inn with a sweeping garden, Meiji-era (1868-1912) architecture, & breakfast on a boat 🛶.#RegionalRevitalization pic.twitter.com/UywvFYpJHt — The Gov't of Japan (@JapanGov) October 30, 2025

Otro ejemplo de automatización es la visita al Hotel Henn Na, donde el registro es totalmente automatizado, parte del personal es robótico y las “camas inteligentes” de sus habitaciones ajustan la temperatura automáticamente

También para transportarse funciona el tren sin conductor en la línea Yurikamome en la Bahía de Tokio, que funciona de una manera totalmente automática y ofrece impresionantes vistas de la ciudad y del Puente del Arco Iris.

Además, teamLab Planets ofrece una experiencia artística inmersiva en la tecnología, con habitaciones enteras que reaccionan a tus movimientos, así como la operación de luz y sonido.

San Francisco, EE.UU.

La sede del famoso Silicon Valley, el clúster de San José-San Francisco es la ciudad líder mundial en capital de riesgo y genera casi el 7% de las operaciones globales. tiene la mayor actividad de innovación concentrada per cápita, de acuerdo con el informe Gil.

Esta metrópoli atrae continuamente a emprendedores y nuevas empresas. Además, es una urbe ideal para aprovechar la oportunidad creada por el desarrollo de la inteligencia artificial.

En estas ciudades las empresas de tecnología se caracterizan por probar la tecnología antes de que llegue al mercado masivo seis o 12 meses después. Por ejemplo, los servicios de transporte por aplicación como Uber y Lyft se probaron ampliamente aquí antes de que se convirtieran en empresas globales, hace una década.

SF riding into Halloween weekend like…



Stay spooky out there, San Francisco. 👻



📸 marcus_aureliuz (IG) pic.twitter.com/0UBBr9pNjz — Only in SF @ 🌁 (@onlyinsf) October 31, 2025

Actualmente, los coches Waymo de conducción autónoma tienen una importante presencia en el área y están disponibles para cualquier habitante que descargue la aplicación.

Pekín, China

La capital China es líder mundial en cuanto a resultados de investigación científica, contribuyendo con el 4% de todos los artículos publicados a nivel mundial.

Pero los habitantes destacan que la verdadera fortaleza de Pekín radica en su equilibrio entre la infraestructura de alta tecnología y las raíces culturales profundas.

” Pekín combina innovación, cultura y habitabilidad, lo que lo hace que se sienta simultáneamente avanzado pero único”, dijo Elle Farrell-Kingsley a la cadena BBC. En su testimonio, asegura que la vida diaria está impulsada por súper aplicaciones como Alipay y WeChat, que incluyen opciones de traducción, pagos con código QR y opciones para ordenar comida.

From golden ginkgos to fiery maples, Beijing puts on its finest autumn show. Here are some top destinations to enjoy the city’s most breathtaking fall scenery:

🔹Xiangshan Park – An expansive 188-hectare tourist attraction famous for its sea of red leaves

🔹Pofengling Scenic… pic.twitter.com/h2FRheXBgv — Beautiful China (@PDChinaLife) October 29, 2025

También informó que la IA, particularmente Deepseek y DouBao, está integrada en los servicios diarios, lo que facilita la traducción para gente angloparlantes.

Aunque al salir de casa, te das cuenta que en estas urbes los servicios no funcionan tan bien como en otros lugares. Adicionalmente, el transporte se apoya de una avanzada versión de IA de la ciudad de primera mano y destaca el robotaxi Apollo de Baidu.

Seúl, Corea

En el quinto lugar aparece Seúl con el 5.4% de las solicitudes de patentes globales y lidera a Asia en inversiones de capital de riesgo (solo detrás de San Francisco). Los residentes destacan el impulso de Corea del Sur para innovar basados en la necesidad, hace solo dos generaciones.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los testigos vivientes destacan que: “El país tiene que competir a través de innovaciones y tecnología. Los abuelos de muchas personas vivían en la pobreza, por lo que todavía hay este gran impulso y energía para crecer, mejorar, innovar y no atrasarse”, dijo Chris Oberman, quien ha vivido en Seúl desde 2024.

En cuanto a su vida cotidiana, ya incluye una parte importante de servicios de innovación y la tecnología. Las casas suelen tener puertas que se abren con códigos digitales, y los sistemas de pago electrónico funcionan desde tu smartphone.

𝕍𝕚𝕤𝕚𝕥 𝕊𝕖𝕠𝕦𝕝 𝕎𝕖𝕖𝕜𝕖𝕟𝕕𝕤. A one-of-a-kind skyline with two of Seoul's representative landmarks, N Seoul Tower and Lotte World Tower can be seen within one magical landscape. Watch the setting sun add it's majestic glow to the already impressive view🌇 pic.twitter.com/keY9pdAbR1 — Visit Seoul (@VisitSeoul) October 31, 2025

“Llaves, tarjetas, mi cartera, dinero en efectivo; puedo dejarlos todos en casa”, agrega Oberman.

Los visitantes pueden disfrutar de su infraestructura futurista a lo largo de Cheongyecheon Stream, una plaza donde se puede caminar y que cuenta con autobuses eléctricos autónomos a los que se puede subir y bajar.

En toda la ciudad, las tiendas de conveniencia cobran con pagos electrónicos y operan 24/7 para permitir a los clientes tomar productos y pagar en máquinas inteligentes, en cualquier momento del día, mientras que los sistemas de IA rastrean el inventario y evitan el robo.

