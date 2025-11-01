Se busca campeón: hora, dónde ver y curiosidades del séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial

Tras una extenuante y emocionante Serie Mundial que se ha extendido hasta el límite, los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers se enfrentan hoy en el épico y definitivo Juego 7. Este encuentro final no solo coronará al campeón de la MLB 2025, sino que pondrá fin a una de las batallas más memorables en la historia reciente del Clásico de Otoño.

Dónde ver en EE.UU.

Fecha: Sábado, 1 de noviembre de 2025

Escenario: Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canadá (Sede de los Blue Jays)

Hora de Inicio (EE. UU.) 8:00 PM (ET) / 5:00 PM (PT)

Transmisión (EE. UU.) FOX

Situación de la Serie: Empatada 3-3

Los Dodgers ganaron el sexto juego y todo se definirá en el séptimo. Crédito: Brynn Anderson | AP

Duelo de pitcheo: un choque de experiencia y misterio

El factor decisivo de un Juego 7 es, sin duda, quién sube a la lomita. Ambos managers han quemado sus mejores cartas, forzando estrategias audaces y el uso de un “bullpen total”.

Blue Jays: Max Scherzer (LD) El veterano de 41 años, ganador de tres Cy Young, fue designado por el manager John Schneider. Scherzer se convertirá en el único lanzador activo en iniciar dos Juegos 7 de Serie Mundial (Mad Max inició el de 2019 con Washington). Su experiencia en momentos de máxima presión es el activo principal de Toronto.

DodgersShohei Ohtani (LD) o Tyler Glasnow (LD)El manager Dave Roberts ha sido hermético, pero múltiples reportes indican que la apertura recaería en Shohei Ohtani con solo dos días de descanso, aunque Tyler Glasnow también está disponible para lanzar la mayor parte de las entradas. La estrategia será el uso de bullpen con prácticamente todos los brazos disponibles (excepto Yamamoto).

Prónosticos para el juego decisivo

Aunque en un Juego 7 las predicciones se reducen a la suerte de la noche, las casas de apuestas y la historia nos dan algunas pistas:

Probabilidades (Apuestas): Los Dodgers son ligeramente favoritos (-115) para ganar el Juego 7 en el moneyline, reflejando su nómina estelar y profundidad.

Los Dodgers son ligeramente favoritos (-115) para ganar el Juego 7 en el moneyline, reflejando su nómina estelar y profundidad. La Curiosidad Histórica: El equipo que gana el Juego 6 y fuerza el Juego 7 (en este caso, los Dodgers) ha ganado la Serie Mundial solo el 42.9% de las veces históricamente. Sin embargo, el equipo local (Blue Jays) ha ganado el Juego 7 en casa en el 57% de las ocasiones.

Curiosidades del encuentro decisivo

Primer Juego 7 en Toronto: A pesar de haber ganado dos Series Mundiales (1992, 1993), los Blue Jays nunca han disputado un Juego 7 de Clásico de Otoño. Ambos títulos fueron sellados en el Juego 6 fuera de casa.

A pesar de haber ganado dos Series Mundiales (1992, 1993), los Blue Jays nunca han disputado un Juego 7 de Clásico de Otoño. Ambos títulos fueron sellados en el Juego 6 fuera de casa. Buscando la Hegemonía: Los Dodgers buscan ser el primer equipo en ganar Series Mundiales consecutivas desde los New York Yankees (1998-2000).

Los Dodgers buscan ser el primer equipo en ganar Series Mundiales consecutivas desde los New York Yankees (1998-2000). Rendimiento Ofensivo: La ofensiva de Toronto, liderada por un encendido Vladimir Guerrero Jr. (MVP de la ALCS), es la clave. Su capacidad para mantener los turnos al bate largos y castigar a un bullpen agotado será crucial.

La ofensiva de Toronto, liderada por un encendido (MVP de la ALCS), es la clave. Su capacidad para mantener los turnos al bate largos y castigar a un bullpen agotado será crucial. La Hazaña Defensiva: El espectacular doble play que terminó el Juego 6, con el fildeo y tiro del jardinero izquierdo de los Dodgers, Kiké Hernández, para doblegar a Addison Barger en segunda base, pasó a la historia como el primer doble play de izquierda a segunda base para finalizar un juego de postemporada.

Este Juego 7 promete ser un evento que definirá carreras, forjará leyendas y capturará la atención del mundo del deporte.

