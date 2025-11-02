Investigan explosión aparentemente intencional en campus médico de la Universidad de Harvard

Autoridades federales y de Boston, Massachusetts, están investigando la detonación de un dispositivo durante la madrugada del sábado en la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, incidente que fue clasificado como intencional.

La explosión, que no dejó heridos, tuvo lugar en el cuarto piso del edificio Goldenson, dentro del campus médico de la universidad. El artefacto detonó poco antes de las 3:00 a.m., de acuerdo con el diario universitario The Harvard Crimson, citando al Departamento de Policía de la Universidad de Harvard (HUPD), informó EFE.

Especialistas en incendios del Departamento de Bomberos de Boston realizaron un peritaje del sitio, y determinaron que la explosión fue intencional. Se confirmó tras una inspección que no se hallaron más aparatos explosivos en la edificación, según añadieron los especialistas.

Búsqueda de sospechosos y cooperación entre agencias

Un agente del HUPD que llegó al lugar de los hechos observó a dos personas huyendo tras el estallido, según reportó The Harvard Crimson.

La Universidad de Harvard ha divulgado imágenes de cámaras de vigilancia correspondientes a los dos individuos señalados. Los sospechosos aparecen llevando ropa de color oscuro, cubiertos con capuchas y con sus caras parcialmente tapadas.

Por su parte, Steven Catalano, portavoz de la universidad, indicó a los medios locales que la HUPD está investigando activamente el suceso. La investigación se realiza en conjunto con autoridades locales, estatales y federales, además de otras agencias gubernamentales.

Conflicto entre Trump y Harvard

El suceso ocurre en un momento en que la institución ha enfrentado escrutinio por parte de la Administración Donald Trump, que ha formulado acusaciones de antisemitismo y supuesta discriminación ‘positiva’ contra la universidad.

Entretanto, el gobierno intentó congelar subvenciones de la universidad con el objetivo de obligarla a supervisar sus procesos de admisiones, los procedimientos de contratación y la orientación ideológica de su personal y estudiantado.

La universidad había denunciado que este bloqueo afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica. Pero una jueza federal declaró ilegal en septiembre pasado el bloqueo de $2,000 millones de dólares en fondos destinados a Harvard.

