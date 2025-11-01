Trump asegura que intenta restablecer subsidios alimentarios paralizados por el cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su administración está trabajando para restaurar la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Esto, después de que el cierre del Gobierno federal dejara sin fondos a uno de los programas sociales más importantes del país, del que dependen más de 40 millones de personas.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró haber dado instrucciones a la Fiscalía General “para solicitar al tribunal que aclare cómo podemos financiar legalmente el programa SNAP lo antes posible”.

El mandatario insistió en que su prioridad es “encontrar una solución inmediata” para que los beneficiarios no se vean afectados durante el cierre gubernamental, que ya supera el mes y amenaza con convertirse en el más largo de la historia del país.

El pronunciamiento de Trump llega después de que dos jueces ordenaran al gobierno buscar una fórmula para financiar temporalmente el programa, tras contradecir la decisión del Departamento de Agricultura de no recurrir a fondos de emergencia a partir del 1 de noviembre.

Según los tribunales, la administración debe presentar antes del lunes una propuesta concreta para reactivar parcial o totalmente los pagos.

Mientras tanto, la incertidumbre se extiende entre los más de 40 millones de beneficiarios, incluidos unos 10 millones de latinos, que dependen de los subsidios para cubrir necesidades básicas.

Ante la falta de recursos federales, al menos una docena de estados —entre ellos California y Misuri— han desviado fondos de emergencia a bancos de alimentos para evitar un colapso en el acceso a productos esenciales.

Expertos citados por medios estadounidenses advierten que, incluso si se encuentra una solución legal en los próximos días, los retrasos en la distribución de cupones alimentarios son casi inevitables, ya que el sistema que procesa los pagos requiere varios días para reactivarse.

El cierre del gobierno, que mantiene paralizadas numerosas agencias y programas federales, se debe al enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso.

Los demócratas condicionan la reapertura a una extensión de los subsidios del programa sanitario Obamacare, mientras que los republicanos exigen primero levantar el cierre y negociar después los términos del presupuesto.

