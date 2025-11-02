Jessica Simpson celebra ocho años de sobriedad con emotivo mensaje

La cantante, actriz y empresaria Jessica Simpson celebró este fin de semana un hito significativo en su vida: ocho años de sobriedad, un periodo que describe como un camino profundo de autodescubrimiento y transformación personal.

La artista, de 45 años, conmemoró la fecha el pasado sábado 1 de noviembre, compartiendo una emotiva reflexión en sus redes sociales que de inmediato generó una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores.

En una publicación de Instagram acompañada por una selfie en la que aparece sonriente y radiante, Simpson reveló los aprendizajes que ha acumulado desde que decidió dejar el alcohol.

“Hace ocho años, tomé la decisión de afrontar, confesar y dejar ir las partes de mi vida que me autosaboteaban”, escribió la intérprete.

Simpson explicó que optar por la sobriedad le permitió reconectar con su propósito y recuperar su inspiración artística.

“Tomar esa decisión me permitió vivir plenamente en pos del propósito que Dios tiene para mi vida. El alcohol silenciaba mi intuición, bloqueaba mis sueños y alimentaba mis miedos a la complacencia”, añadió.

La cantante también señaló que la fe ha sido la herramienta central de su recuperación. Según contó, apoyarse en sus creencias la ayudó a encontrar claridad y a tomar distancia de los miedos que la mantenían estancada.

“Hoy tengo claridad. Hoy me guía la fe. Tanto el miedo como la fe son algo que sentimos pero que a veces no vemos. Estoy muy contenta de haber elegido la fe en lugar del miedo. No fue en la lucha donde encontré mi fuerza, fue en la rendición”, subrayó en su mensaje.

Cabe mencionar que Jessica Simpson ha hablado en diversas ocasiones sobre el impacto que la sobriedad tuvo en su vida personal y profesional. En una entrevista concedida a The Cut en febrero de este año, recordó que antes de dejar la bebida su creatividad se veía afectada, pese a colaborar con destacados compositores de la industria.

“En 2016 y 2017 estuve componiendo con algunos de los compositores más exitosos de Los Ángeles, pero ninguna de esas canciones llegó a publicarse porque simplemente no me representaban”, afirmó. “Cada vez que componía, sentía un poco de miedo de mí misma. Era casi insoportable, sobre todo porque bebía en ese momento. Pero una vez que dejé el alcohol, los miedos disminuyeron. Desaparecieron”, añadió.

Sigue leyendo: