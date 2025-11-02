Keniana Hellen Obiri rompe récord femenino y gana Maratón de Nueva York por segunda ocasión

Al son de “New York, New York” de Frank Sinatra, las atletas femeninas iniciaron la Maratón de Nueva York. La keniana Hellen Obiri volvió a conquistar las calles de los cinco distritos de la ciudad rompiendo el récord vigente desde 2003.

Con un tiempo de dos horas, 19 minutos y 51 segundos, Obiri dominó por segunda ocasión la maratón. Kenia brilló en Nueva York, pues sus compatriotas Sheila Chepkirui y Sharon Lokedi se quedaron con el segundo y tercer lugar.

Lokedi, ganadora en Nueva York en 2022, finalizó segunda con un tiempo de 2:20:07, mientras que la ganadora del año anterior, Sheila Chepkirui, fue tercera con 2:20:24.

Desde el kilómetro 15, el trío keniano formado por Hellen Obiri, Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui marcó el paso con autoridad, manteniendo un ritmo feroz de 3:17 por kilómetro.

Muy cerca, el estaban las estadounidenses Fiona O’Keeffe, Sara Vaughn y Annie Frisbie que intentaban no perder contacto, mientras la neerlandesa Sifan Hassan se mantenía expectante.

Al llegar al medio maratón, las tres kenianas seguían al frente, pero la tensión crecía. En el kilómetro 25, Obiri tomó el liderato, aunque Chepkirui y Lokedi no cedían terreno. Hassan, con una remontada notable, se unió al grupo en el kilómetro 28, formando un cuarteto compacto que mantuvo el suspenso.

El kilómetro 35 marcó un giro clave: Chepkirui y Lokedi se adelantaron por segundos, relegando momentáneamente a Obiri. Pero la campeona no se rindió. A la altura del kilómetro 40, Lokedi lideraba por apenas 26 centésimas sobre Obiri, mientras Chepkirui quedaba tercera.

Fue en el último kilómetro, ya en las puertas de Central Park, donde Obiri lanzó su ataque final. Con una zancada poderosa, se despegó de Lokedi y cruzó la meta.

Hellen Obiri cruzó la meta en Central Park y destrozó el récord que Margaret Okayo había impuesto en 2003 y que era de 2 horas, 22 minutos y 31 segundos.

La keniana acabó con un registro que duró establecido en Nueva York por 22 años, también por una compatriota. Las tres primeras clasificadas registraron tiempos inferiores al antiguo récord del circuito de Okayo.



