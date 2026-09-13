Alerta en El Bronx: detectan Legionella en el Yankee Stadium y otros 9 edificios

La investigación por el brote de enfermedad del legionario en El Bronx sumó este domingo un dato que encendió nuevas alertas: pruebas preliminares detectaron Legionella en 10 torres de enfriamiento de la zona, incluida una ubicada en Yankee Stadium.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ordenó que todas sean vaciadas, limpiadas y desinfectadas mientras continúan los estudios para determinar si alguna está relacionada directamente con los casos.

Hasta este domingo se habían confirmado nueve personas enfermas, frente a las cinco informadas inicialmente. Una persona murió, tres permanecían hospitalizadas, cuatro ya habían sido dadas de alta y otra no necesitó hospitalización.

Qué encontraron en la torre del Yankee Stadium

Una de las torres que dio resultado positivo en la prueba preliminar está ubicada en 1 E. 161st St., dirección correspondiente al Yankee Stadium. Sin embargo, las autoridades hicieron una aclaración importante: el resultado no demuestra que el estadio sea la fuente del brote ni que exista un riesgo adicional por ingresar al edificio.

Las pruebas PCR detectaron material de la bacteria Legionella, pero no permiten determinar todavía si las bacterias encontradas estaban vivas y tenían capacidad de provocar enfermedad. Para responder esa pregunta se están realizando cultivos adicionales, cuyos resultados pueden tardar hasta dos semanas.

Las 10 direcciones donde hubo resultados positivos

El Departamento de Salud examinó 24 torres de enfriamiento desde que inició la investigación el 10 de septiembre.

Según la información difundida durante una reunión comunitaria, las 10 ubicaciones con resultados preliminares positivos son:

820 Concourse Village West

234 E. 149th St.

1 E. 161st St., Yankee Stadium

470 E. 161st St.

1265 Franklin Ave.

567 Melrose Ave.

3339 Park Ave.

1160 Teller Ave.

890 Washington Ave.

1085 Washington Ave.

La ciudad ordenó la descontaminación completa de todas ellas, sin esperar a conocer el resultado definitivo de los cultivos.

El brote afecta a Melrose y Morrisania

La investigación comenzó después de detectarse un grupo de casos en sectores de Melrose y Morrisania, principalmente dentro de los códigos postales 10451 y 10456. Cuando anunció el brote el 10 de septiembre, el Departamento de Salud informó cinco diagnósticos y una muerte. Desde entonces, el número de casos aumentó a nueve.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía provocada por la bacteria Legionella, que puede crecer en sistemas de agua templada.

Los brotes comunitarios pueden producirse cuando torres de enfriamiento contaminadas dispersan pequeñas gotas de agua en el aire.

¿Es peligroso beber agua o bañarse?

Las autoridades señalaron que es seguro beber agua del grifo, ducharse y utilizar los sistemas habituales de aire acondicionado en los barrios afectados. La enfermedad tampoco se transmite normalmente de una persona a otra.

El riesgo aparece al respirar pequeñas gotas de agua contaminadas con la bacteria. Las torres de enfriamiento de grandes edificios son una de las fuentes que suelen investigarse durante estos brotes.

Qué síntomas deben vigilar los residentes

El Departamento de Salud de Nueva York pidió prestar especial atención a quienes viven, trabajan o estuvieron en la zona desde finales de agosto.

Los principales síntomas pueden incluir fiebre, tos, escalofríos, dolores musculares y/o dificultad para respirar.

La enfermedad puede tratarse con antibióticos y las autoridades insisten en que consultar rápidamente puede ser importante, especialmente entre las personas con mayor riesgo.

Los mayores de 50 años, fumadores o personas que vapean, así como quienes tienen enfermedades pulmonares, cardíacas, renales o hepáticas, diabetes o un sistema inmunitario debilitado, presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Puedes ver: Nueva York tendrá un mapa de torres de enfriamiento tras 11 muertes por legionelosis

La ciudad todavía busca el origen del brote

Que las 10 torres hayan dado positivo en las pruebas preliminares no significa que todas estén vinculadas a los casos. Las autoridades ahora deberán comparar las muestras ambientales con las obtenidas de pacientes para intentar identificar qué instalación, si alguna, está detrás del brote.

Mientras tanto, la ciudad optó por ordenar la limpieza preventiva de las 10 torres. El comisionado de Salud, Alister Martin, explicó que el objetivo es actuar antes de tener los resultados finales y verificar posteriormente que los propietarios hayan realizado la descontaminación correspondiente. Dos de las torres investigadas tampoco habían cumplido con el requisito municipal de realizar pruebas cada 31 días, vigente desde mayo.

La investigación permanece abierta y el Departamento de Salud continúa realizando actividades comunitarias en el sur de El Bronx.

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