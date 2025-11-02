Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 2 de noviembre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 2 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 2 de noviembre

Los números ganadores son: 03 06 09 10 13 14 15 29 31 34 35 40 48 55 62 69 70 73 74 76

Números ganadores de Numbers del domingo 2 de noviembre

Combinación mediodía: 08 00 05

Combinación noche: 07 01 08

Números ganadores de Win 4 del domingo 2 de noviembre

Combinación mediodía: 07 05 09 07

Combinación noche: 03 08 03 08

Números ganadores de Take 5 del domingo 2 de noviembre

Combinación mediodía: 14 17 19 20 23

Combinación noche: 01 02 27 35 37

Números ganadores de Cash4Life del domingo 2 de noviembre

Los números ganadores son: 09 15 42 57 60

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más comunes es seleccionar números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Para finalizar, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

