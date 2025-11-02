Trump: Creo que Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que cree que el mandatario venezolano Nicolás Maduro “tiene los días contados como presidente”, durante una entrevista transmitida por el programa 60 Minutes de CBS.

“¿Están contados los días de Maduro como presidente?”, le preguntó la periodista Norah O’Donnell. “Yo diría que sí. Creo que sí”, respondió Trump, sin ofrecer más detalles sobre los pasos que podría tomar su administración frente a la situación en Venezuela.

El mandatario, sin embargo, puso en duda que Estados Unidos esté a punto de entrar en guerra con ese país. “Lo dudo. No lo creo”, dijo al ser consultado sobre el envío del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe.

Aunque se negó a descartar posibles acciones militares, insistió en que no revelaría decisiones estratégicas: “No le digo eso. No me inclinaría a decir que haría eso, pero no te voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no lo voy a hacer”.

El presidente también ratificó el despliegue militar en el Caribe con la lucha contra el narcotráfico, aunque el despliegue ha generado críticas de algunos demócratas por no mostrar evidencias de esos supuestos nexos de las embarcaciones con drogas.

“Cada uno de esos barcos que ves derribados… cada uno de esos barcos mata a 25.000 estadounidenses. Cada barco que ves derribado mata a 25.000 personas por el narcotráfico y destruye familias en todo nuestro país”, dijo, al defender las operaciones estadounidenses en la región.

Durante la entrevista, Trump vinculó la situación venezolana con la migración y el narcotráfico, acusando al régimen de Maduro, sin pruebas, de permitir la salida de presos hacia Estados Unidos.

“Nos han estado tratando muy mal, no solo con las drogas, sino que han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos, gente de las cárceles; vaciaron sus cárceles en nuestro país”, aseguró.

Culpa a Biden

También afirmó que “vaciaron sus instituciones mentales y sus manicomios en los Estados Unidos de América, porque Joe Biden fue el peor presidente en la historia de nuestro país”.

Trump señaló que su administración enfrenta las consecuencias de las políticas migratorias de su antecesor, a quien calificó como responsable de haber permitido la entrada de criminales.

“Dejaron entrar a gente que nunca debió haber entrado. Venezuela vació sus prisiones en los Estados Unidos de América”, reiteró.

En otro momento de la entrevista, Trump mencionó al grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua, al que describió como “la pandilla más violenta del mundo”.

“Le cortan las manos a la gente si llaman a la policía… Son unos animales. Y vinieron de Venezuela. La peor pandilla, probablemente la peor, la más despiadada del mundo”, afirmó.

Esta fue la primera entrevista de Trump con 60 Minutes en cinco años, y la primera desde que alcanzó un acuerdo con Paramount, empresa matriz de CBS, tras una demanda presentada por el entonces candidato republicano en 2024.

