Marines hicieron maniobras de infiltración y desembarco en Puerto Rico: aumenta la tensión con Venezuela

El Pentágono confirmó el sábado que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizó en Puerto Rico una serie de entrenamientos que incluyeron maniobras de desembarco e infiltración, en medio de un creciente despliegue militar de Washington en el Caribe y de la posibilidad de una posible acción contra Venezuela.

Según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en la red social X, la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines llevó a cabo “operaciones de entrenamiento en Puerto Rico”, acompañando el anuncio con un video que muestra ejercicios anfibios y tácticos.

En las imágenes se observa un aerodeslizador LCAC transportando tropas, vehículos y equipos durante un desembarco, apoyado por helicópteros UH-1Y y de ataque Apache. También se aprecia a escuadras de marines utilizando vehículos tácticos Polaris MRZR en simulacros de infiltración y aseguramiento de posiciones.

Ready for rapid response: U.S. Marines with the @22nd_MEU conduct training operations in Puerto Rico. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt illicit drug trafficking… pic.twitter.com/cxClR61U3X — U.S. Southern Command (@Southcom) November 1, 2025

El Comando Sur señaló que estas fuerzas están desplegadas en la región “en apoyo de las operaciones del Departamento de Defensa y las prioridades del presidente de Estados Unidos para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”.

Los ejercicios en Puerto Rico se suman a maniobras recientes con fuego real realizadas desde un buque de asalto en el Caribe, justo después de que medios estadounidenses reportaran que Washington estaría evaluando una ofensiva militar limitada contra posiciones venezolanas, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca.

De acuerdo con esas versiones, el gobierno de Donald Trump habría identificado como posibles objetivos ciertos puertos y aeródromos controlados por el Ejército venezolano, los cuales —según Washington— estarían siendo utilizados por el llamado Cártel de los Soles para operaciones de narcotráfico.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y a altos mandos de las Fuerzas Armadas de liderar esa red criminal.

En paralelo, el Pentágono ha reforzado su presencia en la zona con el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y avanzado de su flota, además de otras embarcaciones de apoyo.

Desde el verano, este contingente ha destruido varias lanchas sospechosas de transportar drogas, en operaciones que dejaron múltiples fallecidos.

Tanto Donald Trump como su secretario de Estado Marco Rubio han negado que se esté preparando un ataque, y han asegurado que las acciones forman parte de “operaciones rutinarias de seguridad regional”.

