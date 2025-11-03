Cómo hacer una torta sin azúcar ni aceite: prueba esta receta con sabor a naranja

Con un ingrediente estrella: la naranja, y la diligencia de tu licuadora puedes hacer una torta deliciosa y saludable, es decir, sin azúcar ni aceite.

Además de ser muy fácil de elaborar, este tipo de postres son perfectos para celíacos, diabéticos o cualquier persona que desea disfrutar de una torta sin sentirse culpable de las calorías.

Te contamos cuáles son los ingredientes y el paso a paso para su preparación:

Cómo hacer una torta sin azúcar ni aceite, sabor naranja

Vas a necesitar estos ingredientes:

1 naranja grande

3 huevos

30 gramos de leche en polvo descremada

16 gramos de polvo para hornear

Ralladura de una naranja

Esencia de vainilla

Endulzante al gusto

170 gramos de harina de arroz

Manos a la obra:

Comienza lavando bien la naranja, luego ralla su cáscara y reserva la ralladura. Seguidamente, corta la fruta en cubos grandes, con cáscara incluida, retirando las semillas.

En el vaso de la licuadora coloca los cubos de naranja, los huevos, la leche en polvo, la esencia de vainilla y el endulzante que elijas. Licúa hasta obtener una mezcla totalmente homogénea, sin restos de cáscara visibles.

Ahora agrega la harina de arroz, el polvo para hornear y la ralladura de naranja. Procesa solo lo necesario para integrar los ingredientes secos, evitando batir de más.

Finalmente, engrasa un molde de 18 cm con manteca, aceite de coco o spray vegetal, y espolvoréalo con harina de arroz. Vierte la preparación y llévala a un horno precalentado a 180 °C. Hornea durante 35 minutos aproximadamente, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Una vez que se enfríe, puedes añadir un espolvoreado de endulzante pulverizado o un glaseado liviano, hecho con jugo de naranja y endulzante.

El resultado es una torta esponjosa, muy saludable y libre de gluten. Si no te gusta la naranja, también puedes hacerla con auyama o zanahoria.