Conmovedor homenaje del Real Madrid a Diogo Jota antes de visitar al Liverpool por Champions

Una delegación del Real Madrid formada por Trent, Xabi Alonso, Dean Huijsen y Emilio Butragueño rindió homenaje a Diogo Jota, el jugador del Liverpool fallecido este pasado verano.

Lo hicieron con la entrega de un ramo de flores en el mural que el malogrado jugador tiene en los aledaños de Anfield y este tuvo un sentido y una emoción muy sincera.

Sobre todo por parte de Trent que compartió vestuario con el jugador portugués y no quiso perder la oportunidad de estar presente en el acto.

“Mi compañero Diogo, te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo. Tu recuerdo y el de André permanecerá siempre. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos. Te echo de menos compañero, cada día. Con amor, Trent y familia”, escribió el lateral del Liverpool, acompañado de un “Forever 20 YNWA”, las siglas de “You’ll never walk alone”.

Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid. pic.twitter.com/npJTS7kJxF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

Anfield homenajeó a Amancio

Hay estadios donde el fútbol se siente como una religión, y Anfield es uno de ellos. Antes de que rodara el balón en otra batalla entre ambos en 2023, el templo ‘red’ volvió a demostrar su grandeza con otro gesto cargado de simbolismo. Kenny Dalglish, leyenda eterna del Liverpool, depositó un ramo de flores en la zona ocupada por los aficionados del Real Madrid, en homenaje a Amancio Amaro, histórico jugador del club blanco que había fallecido aquella mañana del 21 de febrero.

Las leyendas se reconocen entre sí. Lo que en principio iba a ser un minuto de silencio se transformó en un momento de comunión entre dos clubes que honran la historia del fútbol. Dalglish recorrió el campo con una corona de flores blancas hasta el fondo madridista, donde la dejó con solemnidad, provocando una ovación unánime en todo el estadio. Luego llegó el silencio absoluto: un minuto tan profundo que ni el árbitro, al interrumpirlo antes de tiempo, pudo romper su emoción.

El partido arrancó después, pero Anfield ya había demostrado, una vez más, que el fútbol es mucho más que un juego. Es memoria, respeto y eternidad. Un mismo homenaje que ha querido devolver el Real Madrid para demostrar que los grandes de la vieja nobleza europea respetan a su igual más que a ellos mismos.

Seguir leyendo:

Cristiano Ronaldo reabre el debate: “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo” [Video]

“Cometió un error”: Ancelotti revela conversación con Vinícius Jr.

Lamine Yamal, Bellingham, Mbappé y Pedri lideran el Once Ideal del año de FIFPRO 2025