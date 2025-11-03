Cuándo recibirán jubilados primer pago de noviembre del Seguro Social

Millones de jubilados en Estados Unidos se preparan para recibir su primer pago del Seguro Social correspondiente al mes de noviembre. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que los depósitos comenzarán en pocos días, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 mensuales para quienes se jubilaron a los 70 años.

De acuerdo con el calendario oficial, los primeros pagos del mes se enviarán el martes 12 de noviembre a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año.

El segundo grupo, compuesto por quienes cumplen años entre el día 11 y el día 20 de cualqueir mes del año, recibirá su depósito el 19 de noviembre, mientras que los jubilados con fecha de nacimiento a partir del día 21 de cualquier mes del año tendrán su pago el 26 de noviembre.

El monto que cada persona recibe varía según su edad al momento de jubilarse, los años trabajados y la cantidad que aportó al programa durante su vida laboral.

Según la Administración del Seguro Social, quienes comienzan a cobrar el beneficio a los 62 años pueden recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quienes esperan hasta los 70 años alcanzan el máximo posible de $5,108 dólares.

La edad mínima para solicitar los beneficios del Seguro Social es 62 años, aunque hacerlo antes de la edad plena de jubilación implica una reducción en el pago mensual.

En cambio, quienes deciden retrasar la solicitud reciben un incremento proporcional que puede aumentar de forma significativa el monto final.

Los beneficiarios pueden consultar su pago estimado mediante la calculadora en línea de la SSA, que permite obtener una proyección personalizada basada en su historial de ingresos y edad.

El programa del Seguro Social se financia mediante un impuesto sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Sin embargo, los analistas advierten que, si el Congreso no actúa, el fondo podría enfrentar dificultades a partir de 2034, año en que se proyecta que la SSA no podrá cubrir los pagos completos debido al creciente número de jubilados y la disminución de trabajadores activos.

Con tres rondas de pagos programadas para noviembre, la SSA garantiza que todos los jubilados reciban sus beneficios de manera puntual.

