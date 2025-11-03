Dos sujetos condenados a 25 años de cárcel por intentar asesinar a activista iraní en Brooklyn

Dos hombres fueron sentenciados a 25 años tras las rejas luego de planear el asesinato de Masih Alinejad periodista, activista y crítica del uso obligatorio del hiyab por parte del parlamento de Irán.

Las autoridades de Estados Unidos aseguraron que Irán trató de secuestrar o asesinar a Alinejad en diferentes oportunidades antes de que los acusados Rafit Amirov y Polad Omarov, integrantes de la mafia rusa que trabajaban para un general iraní, la acosaran y planearan asesinarla en Brooklyn.

Los fiscales federales declararon que Irán quería silenciar una voz reconocida internacionalmente para disuadir a otros activistas, y pidieron una condena de 55 años de cárcel para cada uno de los acusados por el intento de asesinato, informó Washington Square News.

“El intento de asesinato fue un atentado con motivaciones políticas”, manifestó la jueza de Manhattan, Colleen McMahon, tras dictar sentencia contra los hombres. “Este tipo de conducta no será tolerada por Estados Unidos”.

El plan de asesinato inició en el año 2022, cuando una red dirigida por un general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica le ofreció a Amirov la suma de $500,000 dólares para contratar un equipo y quitarle la vida a Alinejad. Amirov recurrió a Omarov, un gregoriano residente en Europa del Este, quien contrató a Khalid Mehdiyev como asesino.

SUSPECTED HITMAN LINKED TO IRAN ON TRIAL IN NEW YORK



A suspected hitman is in Federal Court this week and has said he was hired to assassinate journalist and Iranian dissident Masih Alinejad at her home in Brooklyn, New York. The hitman, Khalid Mehdiyev, provided details to the… pic.twitter.com/SHyzJdtsRv — Knightsbridge Research (@KBR_Intel) March 14, 2025

Omarov rechazó hablar ante el tribunal, pero Amirov, que habló por medio de un intérprete, dijo lo siguiente: “Siempre trato de evitar conflictos y de encontrar puntos en común entre las personas”.

Los abogados de ambos escribieron que, dado que sus clientes estaban a miles de millas de Brooklyn cuando Mehdiyev se presentó en su casa y no termino el trabajo, por lo que sus condenas se redujeron.

