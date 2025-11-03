El tiempo de hoy en Nueva York para este lunes 3 de noviembre

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este lunes? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:28 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:50 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 61 grados Fahrenheit (7 y 16ºC).

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.