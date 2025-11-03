Este miércoles 5 de noviembre inicia la 21 edición del Festival México Now (MXNOW), donde se desplegará un programa vibrante de conversaciones literarias, charlas artísticas, conciertos, estrenos cinematográficos y experiencias multidisciplinarias que celebran la diversidad de voces creativas mexicanas.

“En un momento en que el mundo parece fragmentarse y las narrativas suelen dividirnos, México Now insiste en tender puentes”, sostuvo Claudia Norman, fundadora y directora de México Now. “Este festival nació para visibilizar la riqueza de la creación mexicana contemporánea, y hoy más que nunca es urgente sostener estos espacios de encuentro, diálogo y celebración cultural que trascienden fronteras”.

Algunas de las actividades serán presenciales y otras virtuales y tendrán como sede lugares icónicos como The Center for Fiction en Brooklyn, Joe’s Pub, el Metropolitan Museum of Art (The Met) y el Espacio de Culturas de NYU. La mayoría de los eventos son gratuitos con registro previo y algunos conciertos serán pagos.

El miércoles habrá tres eventos gratuitos, que incluyen una conversación entre la escritora Jazmina Barrera y la traductora Megan McDowell sobre The Queen of Swords, libro dedicado a la vida de Elena Garro, a la 1 p.m. (virtual. A las 6 p.m., una conferencia de Rafael Barajas “El Fisgón”. Y a las 7:30, la presentación de Celebrate México Now Festival 2004–2024 de Rocío Echevarría, libro conmemorativo que recopila dos décadas de historia del festival a través de entrevistas, fotografías y testimonios de la comunidad.

Otros eventos destacados de México Now son: Poesía nahua, Gabriela Ortiz y el Coro Acardenchado en el MET; la presentación del Mariachi Real de México junto a Doris Anahí Muñoz en Joe’s Pub; el documental Con Alma sobre Magos Herrera, y mucho más.

El festival cierra el 8 de noviembre con el estreno neoyorquino de Con Alma, documental que sigue a Magos Herrera y Paola Prestini en la creación de un proyecto musical global durante la pandemia.

Puede obtener más Información en www.mexiconowfestival.org.