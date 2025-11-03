La fórmula 3 en 1 para quemar grasa sin sacrificar la masa muscular
Prepara tu cuerpo para fiestas: reduce porciones (déficit calórico), aumenta proteínas y haz fuerza
Se acercan las fiestas navideñas y las festividades, y si para esa fecha quieres lucir un abdomen más plano o perder algunos kilos para ponerte ese vestido que tanto te gusta, este es el momento apropiado para aplicar tres consejos clave que te ayudarán a lograrlo sin pasar hambre, según una experta.
La especialista en Nutrición Humana y Dietética, Andrea Sánchez conocida en redes como @nutri_andreea explica que para perder graso sin poner el riesgo de la masa muscular hay tres claves: reducir las porciones cuidando un plato balanceado, incluir proteínas en todas las comidas y hacer ejercicio de fuerza para garantizar el tono de la masa muscular.
1. Controla las porciones para generar déficit calórico
La nutricionista recomienda disminuir las porciones de alimentos para generar el déficit calórico necesario para perder grasa. Para esto, es crucial que reducir la cantidad de comida en cada ingesta, sin excluir ningún grupo de alimentos.
Debe asegúrate la ingesta de:
- Proteínas: Fundamentales para la saciedad.
- Vegetales: Aportan fibra y micronutrientes.
- Carbohidratos: Fuente de energía.
Esta recomendación tiene sentido, si tomamos en cuenta la guía conocida como el Plato de Harvard , una composición del plato que garantiza que incluyas todos estos grupos en proporciones saludables.
2. Aumenta la cantidad de proteínas
Una de las mejores formas de perder peso y, sobre todo, de eliminar la grasa corporal, es aumentando la ingesta de proteína. Es muy sencillo: solo debes asegurarte de incluir este macronutriente en tus comidas.
Incluir proteína es más fácil de lo que piensas, ya que existen dos grandes fuentes:
- Proteína Animal: Principal fuente de aminoácidos esenciales (carne, pollo, pescado, huevos, lácteos).
- Proteína Vegetal: La encuentras en legumbres (lentejas, frijoles) y algunos vegetales y frutos secos.
Las proteínas aumentan la saciedad y ayudan a mantener la masa muscular mientras pierdes grasa.
3. Incorpora el ejercicio de fuerza
Para potenciar tus resultados y lograr esa composición corporal deseada antes de las fiestas, la recomendación es clara: incluir entrenamiento de fuerza.
Sánchez recomienda realiza entrenamiento de fuerza. “Hazlo en tu casa o en el gimnasio; lo importante es que lo practiques para evitar la flacidez que puede ser causada por la pérdida de masa muscular. Recuerda: lo que quieres perder es grasa, no músculo“, indica.
