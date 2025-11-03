La fórmula 3 en 1 para quemar grasa sin sacrificar la masa muscular

Se acercan las fiestas navideñas y las festividades, y si para esa fecha quieres lucir un abdomen más plano o perder algunos kilos para ponerte ese vestido que tanto te gusta, este es el momento apropiado para aplicar tres consejos clave que te ayudarán a lograrlo sin pasar hambre, según una experta.

La especialista en Nutrición Humana y Dietética, Andrea Sánchez conocida en redes como @nutri_andreea explica que para perder graso sin poner el riesgo de la masa muscular hay tres claves: reducir las porciones cuidando un plato balanceado, incluir proteínas en todas las comidas y hacer ejercicio de fuerza para garantizar el tono de la masa muscular.

1. Controla las porciones para generar déficit calórico

El plato de Harvard consiste en dividirlo en las partes que representan cada grupo de alimentos que deberíamos tomar en cada comida. Crédito: Shutterstock

La nutricionista recomienda disminuir las porciones de alimentos para generar el déficit calórico necesario para perder grasa. Para esto, es crucial que reducir la cantidad de comida en cada ingesta, sin excluir ningún grupo de alimentos.

Debe asegúrate la ingesta de:

Proteínas: Fundamentales para la saciedad.

Fundamentales para la saciedad. Vegetales: Aportan fibra y micronutrientes.

Aportan fibra y micronutrientes. Carbohidratos: Fuente de energía.

Esta recomendación tiene sentido, si tomamos en cuenta la guía conocida como el Plato de Harvard , una composición del plato que garantiza que incluyas todos estos grupos en proporciones saludables.

2. Aumenta la cantidad de proteínas

Las proteínas son claves para ganar masa muscular y quemar grasa Crédito: Shutterstock

Una de las mejores formas de perder peso y, sobre todo, de eliminar la grasa corporal, es aumentando la ingesta de proteína. Es muy sencillo: solo debes asegurarte de incluir este macronutriente en tus comidas.

Incluir proteína es más fácil de lo que piensas, ya que existen dos grandes fuentes:

Proteína Animal: Principal fuente de aminoácidos esenciales (carne, pollo, pescado, huevos, lácteos).

Principal fuente de (carne, pollo, pescado, huevos, lácteos). Proteína Vegetal: La encuentras en legumbres (lentejas, frijoles) y algunos vegetales y frutos secos.

Las proteínas aumentan la saciedad y ayudan a mantener la masa muscular mientras pierdes grasa.

3. Incorpora el ejercicio de fuerza

Los ejercicios de fuerza, favorecen el desarrollo de masa muscular. Crédito: Shutterstock

Para potenciar tus resultados y lograr esa composición corporal deseada antes de las fiestas, la recomendación es clara: incluir entrenamiento de fuerza.

Sánchez recomienda realiza entrenamiento de fuerza. “Hazlo en tu casa o en el gimnasio; lo importante es que lo practiques para evitar la flacidez que puede ser causada por la pérdida de masa muscular. Recuerda: lo que quieres perder es grasa, no músculo“, indica.

