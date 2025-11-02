¿Por qué las bebidas calientes en invierno pueden calmar la ansiedad?

Las bebidas calientes dan sensación de llenura y ayudan a calmar la ansiedad, según revela una investigación de la Universidad Estatal de San Diego tras realizar pruebas en un grupo de participantes a los que consumieron bebidas calientes durante el invierno.

El estudio de 2025 de la Universidad Estatal de San Diego, publicado en el British Journal of Nutrition, revela que la temperatura de los alimentos y las bebidas puede influir en la salud mental e intestinal, ya que los sujetos de estudio presentaron menos síntomas de insomnio, gases y depresión.

Una de las variables de análisis fue examinar la temperatura de los alimentos, ya que en la Medicina Tradicional China y el Ayurveda es un factor clave, mientras que en la nutrición occidental no es determinante.

¿Cuál es la relación entre las bebidas calientes y la salud mental?

Uno de los hallazgos clave es la relación entre la temperatura, la salud intestinal y la salud mental. Esto se debe, precisaron, a un vínculo del alto consumo de bebidas frías con mayor ansiedad e insomnio. Esto también trae como consecuencia problemas intestinales como la plenitud abdominal y puede afectar la digestión.

Las bebidas frías pueden causar disfunción intestinal con un aumento en los síntomas de ansiedad a través del eje intestino-cerebro. Mientras que el consumo de bebidas calientes en invierno se vinculó con menor insomnio y depresión.

El estudio plantea que el consumo de bebidas calientes tiene un efecto fisiológico del calor (vasodilatación, aumento de la circulación, confort) que promueve la relajación y el bienestar emocional, funcionando como un mecanismo de confort o una mejora sutil de la circulación, tal como se menciona en la literatura de referencia.

Por otra parte, se observó un mayor consumo de bebidas frías en verano, lo que puede ser un factor estresante para el sistema digestivo, ya que se consume en mayor volumen. En cambio, para el invierno, el consumo de bebidas calientes se relaciona con el confort y el calor, factores que naturalmente combaten el estrés estacional y mejoran el estado de ánimo.

La recomendación de los expertos es que los profesionales de la nutrición deben incluir la “temperatura de los alimentos” como un punto de discusión sensible a la cultura y la estación al diseñar planes dietéticos.

¿Cómo preparar un delicioso té de canela?

Preparar esta bebida caliente es sumamente sencillo y es ideal para promover el bienestar emocional y ayudar a la calma, especialmente en las noches.

Ingredientes

Una o dos ramas de canela (o una cucharadita de canela molida)

(o una cucharadita de canela molida) 250 mililitros (una taza) de agua.

Modo de preparación:

En una olla agrega el agua y lleva a punto de ebullición.

Cuando el agua esté en ebullición, agrega las ramas de canela (o la canela molida).

(o la canela molida). Baja el fuego y deja que la mezcla hierva suavemente durante 5 a 10 minutos para que la canela libere todo su aroma y propiedades.

y deja que la mezcla hierva suavemente durante para que la canela libere todo su aroma y propiedades. Retira , cuela, sirve y disfruta caliente.

La canela tiene un aroma dulce, por lo que agregar miel, stevia, o jarabe de arce es opcional.

Sigue leyendo: