Que mañana no quede nadie sin votar

Mañana, martes 4 de noviembre, los neoyorquinos elegiremos nuevo alcalde, contralor, defensor público, presidentes de los cinco condados y concejales. Además, se podrán aprobar o rechazar cinco propuestas que figurarán en la boleta. En Nueva Jersey, entretanto, se elegirá al gobernador –o la gobernadora—así como a los 80 integrantes de la Asamblea Estatal-

“La del martes va a ser una elección crucial para Nueva York”, comenta Emely Paez, Directora Senior de Alianzas Gubernamentales y Comunitarias de nuestra Hispanic Federation, “y nuestra comunidad podría ser la que decida los resultados, y sus consecuencias. Por eso es fundamental la participación de todas y todos los latinos que estén habilitados para hacerlo”.

El inusitado número de neoyorquinos que están votaron por adelantado –ya sea por correo, por medio del absentee ballot o voto ausente, o en persona—confirma que hay una gran voluntad de decir presente para definir el rumbo que va a tomar nuestra ciudad en los próximos años.

“Es una gran satisfacción saber que nuestra federación ha contribuido a ese boom electoral mediante las campañas de educación ciudadana, de inscripción de votantes y de promoción de la votación temprana que desarrollamos desde hace años”, añade Emely.

Si alguien ha votado por correo y quiere consultar por dónde anda su voto, puede visitar https://voterlookup.elections.ny.gov/

Por cierto, mañana será el último día en que se podrá solicitar un absentee ballot, pero tiene que ser en persona. También hay tiempo hasta mañana para enviarlo por correo. O se puede entregar en persona en la Junta Electoral del condado que corresponda hasta las 9 pm del mismo martes.

“Un componente destacado de nuestras campañas de educación se refiere a los derechos de los votantes”, explica Emely. “Todo votante tiene, por ejemplo, derecho a que alguien le acompañe cuando vote, pero no puede ser un representante de su empleador o su sindicato. Si nuestro nombre no figura en los registros, tenemos derecho a votar por escrito, por medio de un paper affidavit ballot. Ese derecho también le corresponde a quienes cambiaron de domicilio pero no informaron a las autoridades, o si los otros sistemas de votación no funcionan”.

Un derecho muy importante para muchos integrantes de nuestra comunidad es el de pedir la ayuda de un intérprete o traductor si no se pueden comunicar satisfactoriamente en inglés. Estamos en Nueva York, y en prácticamente todos los lugares de votación hay personal bilingüe.

“Lo que les decimos a las personas que participan en nuestras campañas es que esas y esos voluntarios están allí para ayudar, y que lo hacen porque les gusta”, termina diciendo Emely. “Así que cualquier duda que tengan, pregunten sin temor y sin que les cause vergüenza. Porque están votando, están haciendo algo que es muy importante para ustedes y para todos nosotros”.

Además de esos derechos, las personas pueden votar desde las 6 AM hasta las 9 PM de mañana, siempre y cuando para esa hora estén en la fila que les corresponde en el sitio de votación. Si se trata de personas que van a votar por primera vez –y creemos que este año son muchísimas– van a tener que presentar documento de identificación.

Finalmente, no lleven ninguna prenda de vestir con consignas políticas, imágenes o nombres de candidatos o de partidos, porque está prohibido.

Para cualquier otra duda, especialmente el día de la elección, llamen a la línea de ayuda de la Junta Electoral, o Board of Elections. El número es 866-VOTE-NYC.

Y para saber más sobre el resto del trabajo de la Hispanic Federation y nuestra red de agencias miembro, pueden visitar nuestro sitio Web, o llamarnos al (866) HF AYUDA o al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation votando, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation

