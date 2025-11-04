Elegir el nombre de un bebé nunca es una decisión sencilla. Algunos padres optan por nombres familiares, otros se inspiran en la naturaleza o en personajes históricos. Pero hay quienes miran más allá del horizonte, literalmente, y encuentran la inspiración en un mapa de ciudades.

Según un análisis de la escuela de idiomas Lingoda, que examinó los datos de nombres de bebés de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y los comparó con las 300 ciudades más pobladas del país, los nombres inspirados en lugares reales están ganando popularidad en todo Estados Unidos.

“Nuestro análisis revela cómo los estadounidenses se conectan con lugares de todo el país”, explicó Felix Wundelich, fundador de Lingoda. “Nombres como Charlotte y Jackson no solo representan ciudades, sino también una conexión emocional, orgullo regional e identidad cultural”.

A continuación, te presentamos los 10 nombres de bebés inspirados en ciudades populares de EE.UU. y que han ganado auge en los últimos años.

Nombres de bebé inspirados en ciudades muy conocidas de EE.UU.

1) Charlotte (Carolina del Norte)

Con más de 12,500 bebés que recibieron este nombre, Charlotte encabeza la lista. Aunque 12 de ellos fueron varones, sigue siendo un nombre predominantemente femenino.

Charlotte, Carolina del Norte, no solo es una de las 10 mejores ciudades cerveceras del país, sino también una urbe con un encanto sureño inconfundible. Sus letreros direccionales coloridos en The Green, en el centro, celebran su espíritu acogedor.

No es casualidad que este nombre evoque elegancia y fortaleza: su raíz histórica proviene de la reina Charlotte, esposa del rey Jorge III del Reino Unido, y su popularidad moderna no muestra signos de disminuir.

2) Aurora (Colorado e Illinois)

El segundo lugar lo ocupa Aurora, con 6,924 bebés, de los cuales solo siete fueron niños.

La ciudad de Aurora, Colorado, es conocida por sus amplios parques, embalses y senderos, ideales para los amantes del aire libre. Si el nombre proviene de Aurora, Illinois, la inspiración podría ser tecnológica y futurista: fue la primera ciudad estadounidense en instalar alumbrado público eléctrico en toda su extensión.

En cualquier caso, el nombre evoca luz, amanecer y esperanza, cualidades que muchos padres desean para sus hijos.

3) Jackson (Mississippi)

Jackson ocupa el tercer puesto con 6,896 registros, de los cuales solo 20 fueron niñas. Es, por tanto, el nombre de ciudad más popular entre los varones.

Jackson, la capital de Mississippi, tiene una fuerte conexión con la cultura y el arte. Allí se encuentran el Museo de los Derechos Civiles de Mississippi, el Distrito Artístico de Fondren y el Museo Infantil de Mississippi, todos símbolos de creatividad y resiliencia.

El nombre también tiene una larga tradición musical, evocando a íconos como Michael Jackson y Jackson Browne.

4) Elizabeth (Nueva Jersey)

En cuarto lugar, aparece Elizabeth, con 6,883 bebés (5 de ellos varones). Esta ciudad de Nueva Jersey combina historia industrial y modernidad.

Curiosamente, Elizabeth es la cuna de 2 de las cervezas sin gluten más premiadas del país, producidas por Departed Soles Brewing Company. Además, alberga el segundo mejor centro comercial outlet de EE.UU., lo que la convierte en un destino ideal para los amantes de las compras.

El nombre, clásico y regio, continúa siendo un favorito por su elegancia y su conexión con figuras históricas.

5) Lincoln (Nebraska)

El quinto lugar lo ocupa Lincoln, con 4,644 bebés (4.567 niños y 77 niñas).

Lincoln, Nebraska, es conocida por su amor por los automóviles y la velocidad. Su Museo Americano de la Velocidad atrae a aficionados de todo el mundo con su impresionante colección de autos históricos.

El nombre también rinde homenaje al presidente Abraham Lincoln, símbolo de liderazgo y justicia. No sorprende que los padres que buscan transmitir valores fuertes y patrióticos lo elijan.

6) Madison (Wisconsin)

Con 4,599 bebés, de los cuales 36 fueron varones, Madison ocupa el sexto lugar.

Capital de Wisconsin, Madison combina una destacada universidad, amplios espacios verdes y una próspera vida cultural. Es una ciudad progresista, activa y creativa, valores que también se reflejan en el atractivo de su nombre.

7) Everett (Washington)

En séptimo lugar, aparece Everett, con poco más de 4,000 bebés, 3.947 de ellos niños.

Ubicada en el área metropolitana de Seattle, Everett tiene una fuerte conexión con la industria aeroespacial y la Armada de EE.UU. No es casual que el nombre evoque determinación, espíritu aventurero y vocación técnica.

8) Austin (Texas)

El octavo nombre más popular inspirado en una ciudad es Austin, con 3,407 bebés (3.290 niños y 117 niñas).

Capital de Texas, Austin se distingue por su ambiente multicultural y su lema no oficial: Keep Austin Weird. Con su famoso festival de música, su deliciosa barbacoa, librerías independientes y su escena artística, es una ciudad que respira creatividad y energía.

No es de extrañar que muchos padres asocien el nombre con independencia y espíritu libre.

9) Savannah (Georgia)

En el noveno lugar se encuentra Savannah, con 2,490 niñas.

Famosa por su histórico Parque Forsyth, sus calles adoquinadas y su aire romántico, Savannah es una de las 10 ciudades más caminables del país. El nombre transmite sofisticación, dulzura y un toque sureño encantador.

10) Tyler (Texas)

Cierra la lista Tyler, con 2,040 bebés (1,908 niños y 132 niñas).

Ubicada en el este de Texas, Tyler es conocida como la Ciudad de las Rosas gracias a su Jardín Municipal de Rosas y su Museo de la Rosa, ambos destinos icónicos.

Para las familias que disfrutan de la vida al aire libre, el Parque Estatal de Tyler ofrece lagos, bosques y senderos perfectos para el campismo.

Una tendencia que conecta identidad y geografía

Los nombres inspirados en ciudades reflejan más que modas: expresan vínculos emocionales y aspiraciones. Elegir un nombre como Charlotte, Austin o Savannah puede ser una forma de rendir homenaje a un lugar que simboliza historia, aventura o esperanza.

En un país tan diverso como EE.UU., los nombres de bebé también cuentan historias de identidad y pertenencia. Al final, un nombre puede ser tanto un destino como un punto de partida.

