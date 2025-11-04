Cher responde a las críticas por su relación con su novio 40 años menor 

La famosa cantante Cher, de 79 años, respondió a los comentarios que critican su relación con Alexander “ AE ” Edwards, quien es 40 años menor que la cantante.

Durante una entrevista con CBS Mornings, Cher aseguró que la gran diferencia de edad no implica ningún problema para su relación. “No, gracias a Dios. Él simplemente dice: ‘Uno envejece, pero el espíritu se mantiene joven’”, dijo a Gayle King.

Cher comenzó su relación con AE en 2022 y en la entrevista aseguró que considera a su novio una persona sumamente talentosa.

“Nos reímos todo el tiempo, y lo adoro. Me parece guapísimo. Tiene muchísimo talento. Es una de las personas más talentosas que he conocido”, dijo la cantante de “Believe”.

La cantante le restó importancia a las críticas a su relación. “No están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros. Pero nos lo pasamos de maravilla”, respondió la cantante.

Cher también se refirió a la gran relación que tiene con Slash, el hijo de su novio en su relación pasada con Amber Rose. “Es muy gracioso. Es muy inteligente, es simplemente… es un encanto”.

Cher tiene dos hijos fruto de dos relaciones pasadas. La artista es madre de Chaz Bono; de 56 años, de su relación con Sonny Bono; y de Elijah Blue Allman , de 49 años, a quien comparte con Gregg Allman y quien recientemente sufrió una sobredosis.

La pareja se ha dejado ver muy enamorada en público. Cher y Alexander asistieron a principios de octubre a la inauguración privada de “Amaze, Vogue, Ascend, Flourish”, en Nueva York.

“Cher y su novio eran muy unidos y permanecían juntos… Parecían muy enamorados y felices de estar juntos”, dijo una fuente a Page Six en aquel momento.

Ambos fueron vinculados sentimentalmente en 2022 y confirmaron su relación en 2023 en el desfile de moda Versace en marzo de 2023. Tras hacer pública su relación, Cher se defendió de las críticas. “Déjenme explicarles… ME IMPORTA UN CARAJO LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS. No nos estoy defendiendo. Los que nos odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”, dijo a través de X.

