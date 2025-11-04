China niega estar realizando pruebas nucleares como afirmó Trump

El presidente Donald Trump señaló durante una entrevista para la cadena CBS que China y Rusia realizaban pruebas nucleares “a gran profundidad bajo tierra”. Al poco tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó que estén llevando a cabo los ensayos.

Durante una conferencia de prensa, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como Estado poseedor de armamento nuclear responsable, está comprometido con el desarrollo pacífico”, informó CBS News.

“Salvaguardar el régimen internacional de desarme nuclear”

Ning enfatizó que China sigue una política de no ser el primer país en emplear armas nucleares y que se adhiere a una estrategia defensiva en este ámbito. Y aseveró que respetan la moratoria sobre las pruebas nucleares y está dispuesta a colaborar con otras naciones para asegurar el cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT).

El país asiático espera que Estados Unidos “adopte medidas concretas para salvaguardar el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación, y mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales”, reportó CBS News.

“Los realizan a gran profundidad bajo tierra”

Durante una entrevista para CBS News con Norah O’Donnell para 60 Minutes, el mandatario estadounidense afirmó que tanto China como Rusia realizaban las pruebas con armamento nuclear.

Hay “ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello. No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas. Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo”, fueron las palabras de Trump.

Y añadió: “Somos diferentes. Nosotros sí hablamos de ello, tenemos que hablar de ello, porque si no, ustedes van a informar. Ellos no tienen periodistas que escriban sobre ello. Nosotros sí”.

Ordenó pruebas nucelares de inmediato

El pasado 29 de octubre, el presidente Trump ordenó al Departamento de Defensa que iniciara pruebas con armas nucleares estadounidenses, y que “este proceso comenzará de inmediato”.

Fue a través de su red social cuando hizo el anuncio, citando que EE.UU. tiene más armas nucleares que cualquier otro país.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato”, es parte del mensaje del mandatario.

El domingo 2 de noviembre, el secretario de Energía, Chris Wright aclaró que las pruebas nucleares no incluirían explosiones.

“Creo que las pruebas de las que estamos hablando ahora son pruebas de sistema. No son explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas”, enfatizó el secretario.

