Trump ordena iniciar “de inmediato” pruebas de armas nucleares de EE.UU.

El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Defensa que inicie pruebas con armas nucleares estadounidenses, así lo anunció a través de su red social en donde detalló que “este proceso comenzará de inmediato”.

Trump hizo el anuncio desde Corea del Sur, horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin, dijera que Moscú había probado con éxito un dron submarino llamado Poseidón con capacidad nuclear y días antes un misil de crucero con propulsión nuclear, que lleva el nombre de Burevestnik.

“EE.UU. tiene más armas nucleares que cualquier otro país”

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato”, escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump indicó que Estados Unidos “tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años”.

La medida no se aplica desde hace más de 30 años

Y confirmó que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth iniciar las pruebas de inmediato.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato”, puntualizó el presidente en su mensaje.

La medida ordenada por el mandatario no se aplica en Estados Unidos desde hace 33 años.

Trump y Xi Jinping, iniciaron su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

Mientras, Hegseth confirmó el miércoles otro ataque en el Pacífico oriental, resultando en la eliminación de una embarcación presuntamente ligada a redes de narcotráfico y la muerte de cuatro personas a bordo.

