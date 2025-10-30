Trump reducirá del 10% al 20% los aranceles a China tras reunión con Jinping en Corea del Sur

El presidente Donald Trump confirmó que luego de mantener una reunión a puerta cerrada que duró dos horas con el mandatario chino Xi Jinping, decidió reducir del 10% al 20% los aranceles que le había impuesto a China por el tráfico de fentanilo.

A bordo del Air Force One, el mandatario habló con los medios de comunicación para compartir su experiencia después de hablar con Jinping.

“Él es un gran líder y el líder de un país muy poderoso y fuerte: China”, declaró Trump mientras vuela de regreso a Washington, informó EFE.

“Va a trabajar muy duro para detener el flujo”

Trump aseguró que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre este opioide, que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

“Sobre el tema del fentanilo, acordamos que él va a trabajar muy duro para detener el flujo. Va a trabajar muy duro en los precursores, y creo que vamos a ver acciones reales”, indicó a la prensa.

El republicano también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió con su escala de aranceles.

“Grandes, enormes cantidades de soja serán compradas de inmediato. El presidente Xi lo autorizó ayer, y lo aprecio mucho”, declaró el mandatario, compartió EFE.

Chips de Nvidia

Antes de iniciar la cumbre que tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan, en donde Trump estuvo acompañado de Marco Rubio, ambos presidentes no dieron declaraciones a la prensa, sobre todo cuando fueron cuestionados sobre Taiwán.

Con los medios de comunicación en el avión presidencial señaló que no discutieron el tema de Taiwán, pero sí hablaron sobre la venta de chips del Nvidia a China, sin concretar un acuerdo al respecto.

El encuentro entre Trump y Jinping es el primero que mantienen desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.

Con información de EFE

