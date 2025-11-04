Descubre el lujo y la innovación en Amazon esta temporada

Para esta temporada de fin de año que ya se acerca, Amazon invita a los compradores a descubrir una nueva forma de vivir la moda y el lujo con Amazon Luxury, un destino que combina las mejores marcas de moda con la tecnología más avanzada en compras inteligentes.

Es el espacio donde las grandes casas de moda y los diseñadores emergentes pueden expresar su identidad y conectar con millones de clientes. Firmas icónicas como Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Stella McCartney, Balmain, Giambattista Valli y Erdem, junto a talentos contemporáneos como Kate Barton, PatBO, Rodarte, Altuzarra, Sergio Hudson y Larroudé, forman parte de una selección curada que redefine cómo se experimenta el lujo en línea.

Amazon Luxury tiene más de 100 marcas de lujo de famosos diseñadores./Amazon

“Tenemos más de 100 marcas hoy en día, curadas por las mismas marcas y actualizadas. Los clientes pueden encontrar looks de los desfiles, las últimas campañas, no son reventas de otras compañías”, explica Trisha Gregory, Directora de Marca de Amazon Luxury. “Lo emocionante es que la página de Amazon tiene contenido que educa a los clientes sobre las marcas si no están familiarizados con ellas”.

En 2025, Amazon amplió su selección de lujo en un 75%, con un aumento de más del 140% en visitas a la tienda de Amazon Luxury en comparación con el año anterior. La alianza de Saks Fifth Avenue y Amazon Fashion, lanzada en abril de 2025, consolidó esta visión al presentar Saks on Amazon, una experiencia de compras dentro de Amazon Luxury que ofrece artículos de moda y belleza de las marcas más codiciadas, seleccionadas por los expertos de Saks.

Compras inteligentes con IA

Amazon también está transformando la manera de comprar con herramientas de inteligencia artificial diseñadas para simplificar cada paso del proceso:

Foto: Amazon

Rufus, el asistente de compras conversacional con IA generativa, ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan. Desde sugerencias de regalos hasta comparaciones de productos, Rufus puede responder preguntas como “¿Qué regalo puedo darle a mi mamá que ama el yoga?” y ofrecer opciones adaptadas a cada gusto y presupuesto.



ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan. Desde sugerencias de regalos hasta comparaciones de productos, Rufus puede responder preguntas como “¿Qué regalo puedo darle a mi mamá que ama el yoga?” y ofrecer opciones adaptadas a cada gusto y presupuesto. Amazon Lens Live permite descubrir productos a través de la cámara del celular: basta con tomar una foto de una prenda o accesorio que te guste para encontrar modelos similares en Amazon, añadirlos al carrito o guardarlos en tu lista de deseos sin salir de la app.



basta con tomar una foto de una prenda o accesorio que te guste para encontrar modelos similares en Amazon, añadirlos al carrito o guardarlos en tu lista de deseos sin salir de la app. Interests, la nueva función personalizada , rastrea constantemente novedades y ofertas basadas en tus gustos e intereses, desde gadgets para amantes del café hasta los últimos accesorios de pickleball.



, rastrea constantemente novedades y ofertas basadas en tus gustos e intereses, desde gadgets para amantes del café hasta los últimos accesorios de pickleball. Shopping Guides, impulsadas por IA, ofrecen información detallada y actualizada sobre cientos de categorías de productos, desde mochilas y televisores hasta bloqueadores solares o zapatillas deportivas, para ayudarte a tomar decisiones de compra informadas.

“Con nuestro trabajo de selección, las herramientas de inteligencia artificial y de estilismo, y con la mercancía de nuestra página web principal haremos que la temporada de compras fluya de la mejor manera”, recalca Trisha Gregory.

Ahorros : Amazon ofrece ofertas especiales de temporada y descuentos en más de 35 categorías. Encuentra todo lo que necesitas para la temporada festiva en: amazon.com/tiendafestiva.

: Amazon ofrece ofertas especiales de temporada y descuentos en más de 35 categorías. Encuentra todo lo que necesitas para la temporada festiva en: amazon.com/tiendafestiva. Variedad : Amazon ofrece la selección más amplia de productos en más de 35 categorías, desde hogar y moda hasta belleza, juguetes y electrónicos, para que encuentres todo lo que necesites para disfrutar la temporada festiva.

: Amazon ofrece la selección más amplia de productos en más de 35 categorías, desde hogar y moda hasta belleza, juguetes y electrónicos, para que encuentres todo lo que necesites para disfrutar la temporada festiva. Beneficios de Prime: Los miembros Prime pueden disfrutar de envíos rápidos y gratuitos en una enorme selección de productos, acceder a precios bajos durante todo el año y aprovechar una gran variedad de beneficios y descuentos adicionales.



Descubre más en amazon.com/fashion