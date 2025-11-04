Jake Paul llama “pedazo de basura humana” a Gervonta Davis tras cancelación de su pelea en Netflix

El esperado combate de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis, programado para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, ha quedado oficialmente cancelado.

La promotora Most Valuable Promotions (MVP) confirmó la suspensión del evento tras la demanda civil presentada contra Davis, a quien se acusa de agresión, secuestro y privación ilegal de la libertad por su expareja Courtney Rossel.

“Gervonta Davis es un pedazo de basura humana. Trabajar con él es una pesadilla absoluta”, escribió Paul en su cuenta de X (antes Twitter).

El boxeador y creador de contenido añadió: “No quería darle a este abusador de mujeres una plataforma para ganar seguidores ni dinero. Mi compañía apoya a las mujeres. Lamento mucho todo esto”.

Gervonta Davis is an actual walking human piece of garbage. Working with him is an absolute nightmare. The unprofessionalism, the bizarre requests, the showing up hours late to shoots. To the numerous arrests and related accusations and lawsuits. If you support this man you… — Jake Paul (@jakepaul) November 4, 2025

El combate estaba programado para realizarse en Miami, con transmisión exclusiva por Netflix, como parte de la nueva asociación de la plataforma con MVP.

Jake Paul encabezará una velada en Netflix en 2025

El CEO de la promotora, Nakisa Bidarian, confirmó que el evento no seguirá adelante, aunque Jake Paul sí encabezará una velada en Netflix en 2025.

“Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para manejar esta situación de forma responsable. Los detalles sobre la nueva fecha, sede, rival y cartelera se anunciarán próximamente”, explicó Bidarian en un comunicado.

Por su parte, Gervonta Davis (30-0-1, 28 KOs) continúa siendo el campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), aunque su futuro deportivo vuelve a quedar en entredicho tras las acusaciones en su contra.

