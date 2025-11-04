Miss Universo México Fátima Bosch denuncia discriminación frente al director de Miss Grand International en Tailandia

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International, sostuvo un momento de tensión en Tailandia con la representante de México, Fátima Bosch, a quien hizo pasar una situación incómoda al ofenderla frente a todos los que se encontraban en la sala. Por ello, el momento le ha dado la vuelta al mundo, donde además se puede notar que él está indignado por lo que ocurre.

Todo inició cuando el director le preguntó: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?“. De inmediato, Fátima respondió: “Sí, por supuesto, sí”. Sin embargo, eso no fue suficiente y él le dijo: “Eres una cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca“.

Nawat finalmente le dijo “idiota”, y por esa razón se levantó de su puesto y se retiró, tras no estar dispuesta a tolerar situaciones de esta magnitud que además buscan manchar no solamente su nombre sino el del país que con mucho orgullo representa. Por ello, frente a los medios de comunicación, decidió hacer un llamado y también explicar que se encuentra preparada para el certamen.

“Somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para darnos voz, y nadie puede cerrar nuestra voz, nadie más hará eso. El modo en el que me trató sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no está bien. Y espero que todas las mujeres, si tienen un gran sueño, si tienen un cronómetro, si ese valor es su dignidad, deben irse”, dijo a la prensa.

A través de sus redes sociales, Itsaragrisil realizó una transmisión en vivo para hablar de lo que ocurrió cuando él estaba reunido con todas las representantes de los países que se encuentran en la recta final para conocer, el 21 de noviembre, a la nueva reina universal que, durante el próximo año, deberá asumir la responsabilidad que implica la banda más allá de la belleza, como muchos creen.

“Si alguien… no se siente bien. Si alguien… no está cómodo. Si alguien… (resultó) afectado. Me disculpo con todos. Pero si hablé, me disculpé con el resto de las chicas en la habitación, alrededor de 75 chicas”, dijo sobre la situación que se vivió y por la cual ha recibido muchas críticas por su comportamiento delante de tantas personas y por no usar un vocabulario adecuado.

