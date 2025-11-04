Lupita Jones habló de su salida del Miss Universo y las reglas del certamen

Lupita Jones, en noviembre de 2023, emitió un comunicado en el cual informó su salida del Miss Universo México. Casi dos años después, y a punto de ser escogida la nueva reina universal el 21 de noviembre en Tailandia, ella ha decidido explicar cómo se dio su salida de la organización, de la cual considera que no fue de la forma más respetuosa posible.

Jones explicó que las medidas que implementaron para informarle que no seguiría fueron las menos indicadas. Por ello dijo que: “Me sacaron a la mala. Sí, fue muy corriente la forma en la que lo hicieron, pero bueno, x, yo sigo adelante. Después de que salí de Televisa en 2017, me esmeré por generar mi propia marca, que es Mexicana Universal”, dijo en el canal de YouTube de Isabel Lascuraín.

La ex Miss Universo mencionó que la situación para ella tomó un giro inesperado cuando comenzó a manifestar algunos desacuerdos que iban a empezar a implementarse para otras participantes. Se trataba de que podían aceptar a mujeres embarazadas, divorciadas o casadas; no existe un límite en las edades y tampoco es impedimento ser una concursante si se tiene un hijo.

“Eso fue de los temas que me empezaron a poner en la lupa para ser indeseable para la organización de Miss Universo. Cuando empezaron a haber estos cambios, yo creo que fui la única que se atrevió a decir públicamente que no estaba de acuerdo. Le venden la empresa a una mujer trans de Tailandia y obviamente, ¿quién se va primero? Lupita Jones, por andar de bocona, me quitan la licencia de México y todo”, añadió.

Lupita recordó que la dueña del certamen de belleza es una mujer trans, y puede ser que de ahí surgieron algunas normativas que antes no habían sido contempladas para que las modelos lograran buscar el título universal de la belleza. Además, agregó que la falsedad es algo que se ve mucho en ese mundo.

La mexicana explicó que, luego de tanto tiempo, no tiene ningún vínculo con la organización y se encuentra enfocada en otros proyectos profesionales a los que les ha sabido sacar provecho: “Hay mucha hipocresía y mucho engaño en todo esto, y lo lamento por la comunidad. Yo sigo trabajando con otras franquicias, otros concursos internacionales, ya no estoy con Miss Universo”.

