Miss Universe Latina: Yamilex Hernández, la candidata controversial en la historia del concurso

¡Rumbo a Tailandia! La dominicana Yamilex Hernández partió este domingo para representar a la comunidad latina en los Estados Unidos en el Miss Universo 2025. Su candidatura es histórica, ya que es la primera vez que una participante en el certamen de belleza reúne a todo un grupo de países bajo una misma banda.

La llegada de la modelo a Bangkok ha desatado una ola de comentarios. Aunque la ganadora del reality show Miss Universe Latina (Telemundo) cuenta con un amplio apoyo, la elección de una representante para esta banda también ha provocado fuertes críticas, pues muchos consideran que carece de sentido.

En la publicación que hizo en Instagram, escribió: “El universo nos espera. Ha llegado la hora. He llevado mi historia, mis raíces y mi propósito en cada paso de este viaje. Y ahora, la hora está sobre nosotros, para mí y para todos los que alguna vez han creído en el renacimiento y la belleza de los nuevos comienzos. Tailandia espera, y mi corazón susurra ‘Gracias, Universo, por saber que mi hora llegaría’”.

“Mi Yami bella, a darlo todo, eres una gran persona, yo sé que con tu autenticidad conquistará al Universo”, “Allá va la reina latina”, “Bella Yamilex, con todo, reina hermosa”, “Vamos porque la competencia es grande y hay muchas buenas”, escribieron algunos a favor de Yamilex.

Pero otros han criticado con comentarios como: “¿Si ella gana para qué país será la corona?”, “Ya algún día entenderemos esta banda”, “Tengo una duda, ¿ella representa a los latinos en USA y quién representa a los latinos en Europa?”.

Miss Universe Latina reunió a 30 mujeres de distintas nacionalidades del continente, quienes compitieron a través de desafíos en un formato de telerrealidad. Las candidatas estuvieron divididas en dos equipos: Esmeralda (liderado por Alicia Machado) y Rubí (liderado inicialmente por Zuleyka Rivera y luego por Andrea Meza).

Luego de varias pruebas, la ganadora fue Yamilex, quien tendrá la responsabilidad de destacar en el concurso de belleza más importante del planeta.

