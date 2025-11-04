Oreo desafía el paladar con 6 sabores de Acción de Gracias

Los sabores de la cena de Acción de Gracias son las estrellas de la nueva edición limitada de galletas Oreo para la temporada. La lata incluye seis sabores dobles, que van del plato principal al postre. Las nuevas galletas solo están a la venta online y como edición limitada de 12 unidades con estos sabores de Acción de Gracias.

Esta combinación entre la nostalgia de Oreo y los sabores icónicos de la festividad, generan una gran expectativa entre los consumidores: desde quienes planean comerlas hasta quienes solo desean fotografiarlas por su colorida e impecable presentación. El precio de venta es de $19.99.

Estarán disponibles a partir del 28 de octubre, exclusivamente a través de OREO.com.

“Experimento de sabor” y sabores incluidos

La nueva edición de galletas no son solo un dulce, son un “experimento de sabor” que invita a los consumidores a probarlos, compartirlos y ayudar a definir la innovación futura de la marca, destaca la compañía.

Son seis sabores únicos, empacados en una clásica lata Oreo con una faja especial de celebración, inspirados en una “mesa de acción” de sabores, cada uno con dos galletas:

Salsa de arándanos.

Pastel de calabaza.

Pavo y relleno.

Maíz cremoso.

Camote.

Pastel de manzana con caramelo.

Los fanáticos de Oreo están divididos entre el amor y el odio

Como ocurre con todo lanzamiento de nuevos productos, las reacciones no se hicieron esperar ante la nueva propuesta de sabores de Acción de Gracias. Las opiniones se polarizan en una suerte de amor-odio, oscilando entre el escepticismo o el rechazo, y la curiosidad o el entusiasmo por la novedad.

Las reseñas especializadas reflejan que la mayoría de las reacciones negativas y de asombro se dirigen a los sabores que intentan imitar platos salados. Se popularizan expresiones como:

“¿Quién pidió esto? Directo a la cárcel 🤣” (Rechazo absoluto).

(Rechazo absoluto). “Ese de tarta de manzana suena 🔥.” (Entusiasmo por los sabores dulces).

(Entusiasmo por los sabores dulces). “Turkey and stuffing, and creamed corn? Ummm might pass on those 2 flavors.” (Pavo y relleno, y maíz en crema? Ummm, podría pasar de esos 2 sabores.)

Por otro lado, reina la intriga y la compra por novedad, ya que muchos expresan una curiosidad irresistible, comparando la experiencia con un desafío o una excentricidad. Esto se refleja en comentarios como:

“God this sounds disgusting. I wanna try them.” (Dios, esto suena asqueroso. Quiero probarlos.)

(Dios, esto suena asqueroso. Quiero probarlos.) “I tried 13 of the most popular Oreos, and the best flavor totally shocked me.” (Comentario de un reseñador, motivado por la experiencia).

¿Qué contiene una galleta Oreo?

Aunque la lata especial de Oreo es todo un producto de la temporada, es importante tener en cuenta que nutricionalmente sigue siendo un capricho ocasional que debe consumirse con moderación, dado el perfil nutricional rico en azúcares, harinas refinadas, aceite y colorantes.

Ingredientes

Azúcar y jarabes: son los ingredientes principales en todas las partes (galleta, crema y cobertura), incluyendo Jarabe de maíz de alta fructosa (en la galleta) y azúcar regular.

son los ingredientes principales en todas las partes (galleta, crema y cobertura), incluyendo (en la galleta) y azúcar regular. Harina de trigo enriquecida (sin blanquear).

(sin blanquear). Una mezcla de aceites, principalmente aceite de palma (o de palmiste), aceite de soja y/o de canola .

(o de palmiste), . El ca cao es usado en la galleta de chocolate (procesado con álcali) y en la cobertura.

usado en la galleta de chocolate (procesado con álcali) y en la cobertura. Contiene diversos derivados de la leche como suero de leche , leche descremada , suero de mantequilla y lactosa .

, , y . Contienen l ecitina de soja (ayuda a mezclar) y gomas como goma xantana y goma de celulosa .

(ayuda a mezclar) y gomas como y . Las galletas contienen una amplia variedad de colorantes artificiales (como Roja 40, Amarillo 6, Azul 1, etc.) para la galleta y las coberturas.

una (como Roja 40, Amarillo 6, Azul 1, etc.) para la galleta y las coberturas. Incluye sal, levadura (para que suba) y saborizantes naturales y artificiales.

Alérgenos importantes

La galleta contiene: trigo, soja y leche.

Datos nutricionales por porción (1 Galleta de 26 g)

Calorías: 130 calorías por galleta.

por galleta. Grasa Total: 6 gramos (el 7% del valor diario recomendado). Grasa Saturada: 3.5 gramos (el 16% del valor diario recomendado). Grasa Trans: 0 gramos .

(el del valor diario recomendado). Azúcar: 14 gramos de azúcar total. Azúcares Añadidos: 13 gramos (el 36% del valor diario recomendado).

de azúcar total. Carbohidratos Totales: 18 gramos .

. Proteína: 1 gramo .

. Sodio: 50 miligramos.

Sigue leyendo: