Otro inmigrante falleció mientras estaba bajo custodia de ICE

El Servicio de Control de inmigración y Aduanas anunció la muerte de otro migrante que se encontraba en un centro de detención en California. Con el fallecimiento del hombre de origen mexicano, suman más de 20 inmigrantes que han perdido la vida este año estando bajo custodia de ICE.

ICE a través de un comunicado, indicó que Gabriel García Avilés, de 56 años, fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center, después de presentar síntomas de abstinencia alcohólica, y días después fue declarado muerto por los médicos.

“Su condición empeoró”

Los agentes de ICE arrestaron a García Avilés y lo trasladó al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto el 15 de octubre. García no pasó la noche en ese lugar porque comenzó a presentar síntomas de abstinencia alcohólica y, por lo tanto, fue ingresado en el Centro Médico.

“Mientras estuvo bajo el cuidado del personal médico la condición de García empeoró en los días siguientes, y tras caer inconsciente los médico iniciaron maniobras de reanimación, las cuales fueron suspendidas por los familiares”, expresaron.

A los pocos minutos, García fue declarado muerto, por un paro cardiaco “debido a la abstinencia alcohólica”.

Las autoridades declararon que cuando García Avilés llegó al centro de Adelanto presentaba síntomas como desorientación, confusión y movilidad reducida. El migrante le dijo al personal médico que consumía aproximadamente un litro de licor al día.

Entró a EE.UU. sin papeles

“Gabriel García tenía antecedentes de múltiples entradas ilegales a los Estados Unidos en 2007 y 2008. En 2011 fue arrestado por el Departamento de Policía de Costa Mesa por alteración del orden público.

Un juez de inmigración cerró administrativamente el procedimiento de expulsión de García en noviembre de 2014″, subrayó ICE en el comunicado.

El Departamento de Costa Mesa lo arrestó por presuntos delitos como proporcionar identificación falsa a un agente de policía y alteración del orden público. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presentó órdenes de detención migratoria tras algunos de estos arrestos, pero las autoridades locales no las acataron.

El 14 de octubre, García Avilés fue detenido por la Patrulla Fronteriza en Santa Ana mientras cumplían con una orden de arresto. Fue trasladado bajo custodia del ICE al centro de detención de Santa Ana mientras esperaba los procedimientos de deportación.

Durante las detenciones de ICE a migrantes en 2025, hasta el momento han muerto 21 personas estando bajo su custodia.

Más migrantes muertos bajo custodia de ICE

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, ciudadano mexicano de 32 años, fue declarado muerto cuando se encontraba en el Centro Médico Mountain Vista en Mesa, Arizona, el 31 de agosto. Se desconoce la causa preliminar de la muerte del migrante, que estuvo detenido en el Complejo Correccional Central de Arizona en Florence, ya que las autoridades estaban investigando.

Isidro Pérez, un ciudadano cubano de 75 años fue declarado muerto por los médicos del Hospital HCA Kendall Florida, el 26 de junio a las 8:42 de la noche. La causa de la muerte del migrante está bajo investigación, informó ICE en un comunicado. Se encontraba detenido en la Unidad de Alojamiento Médico del Centro de Procesamiento de Servicios Krome, cuando notificó al personal del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE que tenía un fuerte dolor en el pecho.

Johnny Noviello, de 49 años, se encontraba detenido en el Centro de Detención Federal de la Oficina de Prisiones en espera de los procedimientos de deportación. Oficiales lo encontraron inconsciente en la celda, el 23 de junio a las 12:54 de la tarde. El personal médico respondió para intentar salvarlo, le administraron reanimación cardiopulmonar, descarga eléctrica con desfibrilador externo automático y al ver que no reaccionaba llamaron al 911.

Jesús Molina Veya, un inmigrante de origen mexicano de 45 años, murió mientras permanecía detenido en un centro de Georgia en un aparente caso de suicidio. Fue hallado inconsciente a principios de junio “con una ligadura alrededor del cuello”. Fue posteriormente declarado muerto el 7 de junio en el Hospital Phoebe Sumter.

