Trump apoyó a Bruce Blakeman para Ejecutivo del condado Nassau en NY: “es 100% MAGA”

NUEVA YORK – Aproximadamente, 1.3 millones de votantes en el condado Nassau de Nueva York podrían acudir a las urnas este martes para votar en varias contiendas, entre las que se destaca la de Ejecutivo del condado.

El condado de Nassau se encuentra al este de la ciudad de Nueva York. Junto con el condado de Suffolk, situado al este, la zona se conoce como Long Island.

Dentro de la demarcación se ubican dos ciudades, tres pueblos, 64 aldeas incorporadas y más de 60 caseríos no incorporados.

Batalla por el Ejecutivo del condado

Entre las más de 20 posiciones en disputa, una de las de más alto perfil es la del Ejecutivo del condado en la que se están midiendo el incumbente Bruce Blakeman y el demócrata Seth Koslow.

En una publicación en su red social Thruth Social el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a Blakeman, a quien identificó como un funcionario 100% MAGA (Make America Great Again).

“Bruce ha estado con nosotros desde el principio y es 100% MAGA”, compartió el republicano.

“Está trabajando incansablemente con los valientes héroes de las fuerzas del orden, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la Patrulla Fronteriza (CBP) para salvaguardar nuestras comunidades, garantizar la ley y el orden, defender nuestra Segunda Enmienda, siempre asediada, mantener nuestra frontera, ahora muy segura, SEGURA, acabar con la delincuencia de los migrantes y evitar que el comunismo arruine nuestras otrora grandes ciudades”, expuso el presidente.

Blakeman busca un segundo mandato como Ejecutivo del condado de Nassau después de haber sido concejal de la ciudad de Hempstead y presidente de la Legislatura.

Blakeman logró que el condado de Nassau pasara al control de los republicanos, lo que no ocurría desde el 1988.

Long Island News 12 reseñó en un reportaje que el mensaje de Blakeman se enfoca en el tema de mantener los impuestos inalterados (no los ha aumentado durante sus cuatro años de mandato) y de preservar la seguridad pública.

Sin embargo, el informe también menciona que su decisión de colaborar con ICE ha generado protestas en su contra.

Los demócratas en la Legislatura del condado señalan a Blakeman por apoyar a las autoridades migratorias federales con más agentes locales tipo “milicia”.

Por otra parte, los defensores de la comunidad LGBTQ cuestionan medidas impuestas por el republicano como una ley que prohíbe a las atletas transgénero competir en deportes femeninos en instalaciones propiedad del condado.

Koslow, un exfiscal del condado de Queens, es legislador del distrito 5.

Su campaña ha girado en torno a promesas de hacer al condado más asequible al reducir los impuestos sobre la propiedad, así como implementar políticas fiscalmente responsables para aliviar la carga financiera de las familias y las pequeñas empresas.

El candidato además apuesta a la inversión en seguridad pública y educación.

Datos de la Junta de Elecciones del condado apuntan a que el Partido Republicano de Nueva York ha ganado adeptos en los últimos años, mientras que la inscripción de votantes demócratas ha disminuido.

De acuerdo con los datos que maneja Times Union, desde las últimas elecciones a gobernador en 2022, los republicanos han inscrito a casi 98,000 nuevos votantes en su partido, lo que representa un aumento del 3.3%. Sin embargo, desde 2024, la inscripción de votantes republicanos ha disminuido con una pérdida de casi 40,000 votantes en todo el estado.

En el caso de la inscripción de votantes demócratas, el porcentaje ha caído, tanto desde el 2022 como desde el 2024. Aún así, el total de 6.4 millones de inscritos en el estado sigue siendo el doble que el de los republicanos, equivalente a 3 millones.

Por otro lado, uno de cada cuatro votantes registrados en todo el estado no está afiliado a ningún partido, según un análisis del Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York (NYPIRG). Desde el 2010, la cifra ha ido incrementando, destacó el reporte.

Otras contiendas importantes en el condado Nassau

Fiscal de Distrito:

Nicole Aloise – demócrata

Anne T. Donnelly – republicana

Contralor del condado

Wayne H. Wink Jr. – demócrata

Elaine R. Phillips – republicana

Secretaria del condado

Joylette E. Williams – demócrata

Maureen C. O’Connell – republicana

Alcaldía de la ciudad de Glen Cove

Marsha F. Silverman – demócrata

Pamela D. Panzenbeck – republicana

Concejo de la ciudad de Glen Cove

Demócratas

Danielle Fugazy Scagliola

John Frank Zozzaro

Theresa Moschetta

John L. Perrone

Carla Anastasio

Cathryn Harris-Marchesi

Republicanos

Daniel A. Grabowski

Kevin P. Maccarone

Grady M. Farnan

Michael I. Ktistakis

James M. Greenberg

Ellen Pantazakos

Supervisor del pueblo de Hempstead

Joe Scianablo – demócrata

John R. Ferretti – republicano