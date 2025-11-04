Trump nombra nuevamente a aliado de Musk para dirigir la NASA

El presidente Donald Trump anunció este martes la nominación del empresario y astronauta Jared Isaacman como nuevo administrador de la NASA, destacando su papel en la expansión del sector espacial privado y su vínculo con SpaceX, la compañía de Elon Musk.

Trump elogió a Isaacman como “la persona idónea” para liderar la agencia en una “nueva era audaz” de exploración espacial, según un mensaje publicado en Truth Social.

El mandatario subrayó su “pasión por el espacio, su experiencia como astronauta y su compromiso con el avance de la economía espacial”.

Isaacman, fundador de la empresa de pagos Shift4 y comandante de la misión Inspiration4 —el primer vuelo orbital civil de SpaceX—, ha mantenido una estrecha colaboración con el sector privado aeroespacial.

Su nombramiento refuerza la intención de la administración Trump de integrar más activamente a las empresas privadas en los programas de exploración y desarrollo tecnológico de la NASA.

Un nombramiento retomado tras meses de pausa

La designación de Isaacman ocurre meses después de que Trump retirara una nominación previa a finales de mayo, tras desacuerdos con Elon Musk sobre su plan de reducción del tamaño del gobierno federal.

En ese momento, el presidente señaló “relaciones pasadas” de Isaacman como motivo de la decisión, sin ofrecer más detalles. Reportes de prensa indicaron que se refería a antiguas donaciones del empresario a candidatos demócratas.

Pese a aquel distanciamiento temporal, Trump volvió a respaldar públicamente al piloto y filántropo, enfatizando su liderazgo en misiones espaciales privadas y su “visión para desentrañar los misterios del universo”.

En espera de la confirmación del Senado

La nominación de Isaacman deberá ser ratificada por el Senado, proceso tras el cual podrá asumir oficialmente la dirección de la NASA. Hasta entonces, Sean Duffy continuará desempeñándose como administrador interino, supervisando las operaciones de la agencia.

En su mensaje, Trump también agradeció el trabajo de Duffy y felicitó a la familia de Isaacman —su esposa, Monica, y sus hijas, Mila y Liv—, afirmando que “la nueva generación de exploradores necesita líderes con el mismo espíritu que impulsó las primeras misiones espaciales”.

Con información de EFE.

