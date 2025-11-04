Zohran Mamdani gana la Alcaldía de NYC: “Vamos a hacer una ciudad para todos”

Ganó Mamdani. Zohran Kwame Mamdani, el joven político de 34 años, quien hasta hace unos meses era desconocido para la amplia mayoría de los neoyorquinos, hizo historia este martes, y se convirtió en el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York tras conquistar a la mayoría de los votantes.

Tras meses de una campaña caracterizada por fuertes ataques que intentaban dibujar al candidato demócrata como “comunista” y “un peligro para Nueva York”, y millones de dólares invertidos por grupos que apoyaban al exgobernador Andrew Cuomo, el político de Astoria, Queens se llevó la victoria en las urnas.

De acuerdo a datos preliminares emitidos por la Junta Electoral de la Gran Manzana (BOE), con la mayoría de votos contabilizados, el demócrata consiguió el 50.4%, mientras que el exmandatario del Estado de Nueva York logró el 41.5% y el republicano Curtis Sliwa, el 7.2%. Con el 88% del conteo, Mamdani tenía más de 1 millón de votantes, contra unos 843,000 de Cuomo y 143,000 de Sliwa.

Tras conocerse los resultados, cientos de asistentes que se agolparon en el teatro Brooklyn Paramount de Flatbush, en Brooklyn para esperar el conteo de los votos, no paraban de gritar y saltar de emoción al saber que su candidato había sido ungido por el electorado.

“Esta es la mejor noticia que le puede pasar a esta ciudad. Zohran es un hombre del pueblo que conoce nuestras necesidades y va a trabajar del lado de las comunidades y las organizaciones”, aseguró Lourdes Moreno, joven de Staten Island, quien estuvo haciendo fila un par de horas a las afueras del lugar para poder ver de cerca al hoy alcalde de la Gran Manzana.

“Vamos a hacer una ciudad para todos”, aseguró el burgomaestre electo, quien asumirá el cargo a partir del próximo 1 de enero, cuando el alcalde Eric Adams, rodeado de escándalos de corrupción y señalado de haberse convertido en colaborador de la administración Trump, abandonará su cargo, del que renunció buscar la reelección tras sus bajos números en las encuestas.

“Ya nosotros elegimos a Zohran, ya le cumplimos. Ahora le toca a él cumplirnos y callar con hechos y acciones a quienes se han encargado de decir todo tipo de historias sobre él”, comentó Eladio Martínez, originario de México, quien mencionó que apoyó a Mamdani desde antes de las elecciones primarias, moviendo gente en Brooklyn. “Me encanta ver que eligió a nuestro condado para celebrar esta noche que va a quedar marcada en la historia como el comienzo del cambio. Sé que no va a poder lograr todo lo que dijo, pero por lo menos pido que nos cumpla con las cosas básicas de vivienda, salarios y autobuses”.

En opinión de José Lizarazo, quien se mostró emocionado hasta las lágrimas con el triunfo de Mamdani, la victoria es doble, no solo porque el aspirante demócrata conquistó la máxima jefatura de la Ciudad de Nueva York sino porque además logró que cientos de votantes salieran a manifestarse en las urnas, dándole un gancho al abstencionismo que desde hace varias décadas rondaba los comicios municipales.

“Las encuestas mostraban que él iba a ganar y aunque al principio la ventaja era más grande de la que presumimos será la definitiva cuando la Junta Electoral entregue los resultados oficiales, sabemos que el juego sucio y los millones en su contra lograron engañar a muchos votantes”, dijo el simpatizante de Mamdani. “Las encuestas originales no se equivocaron pero Cuomo quiso trabajarle la cabeza a los votantes mostrando que se le estaba acercando más y más a Zohran pero en realidad la brecha nunca se cerró”.

La madre del alcalde electo de la Ciudad, la directora de cine Mira Nair, se mostró muy complacida por la hazaña de su hijo, y al llegar al lugar, aseguró que siempre tuvo claro que el joven asambleísta podía convertirse en el próximo mandatario de Nueva York. “Estoy muy, muy feliz. Zohran es un buen hombre y va a trabajar duro por esta ciudad. No tengo ninguna duda”.

Mark Levine se alzó con el puesto de Contralor, Jumaane Williams ganó la reelección en el cargo de Defensor del Pueblo, Antonio Reynoso mantuvo la Presidencia de Brooklyn, Donovan Richards, la de Queens y Vanessa Gibson la De El Bronx. Brad Hoylman ganó la Presidencia de Manhattan.

Y es que las largas filas que desde tempranas horas del día se vieron en los diferentes centros de votación habilitados por la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York fueron claro testimonio de lo que el BOE confirmó con los números preliminares de votantes que claramente doblaron las cifras de las elecciones del 2021 por la Alcaldía.

Se impuso la agenda de asequibilidad de Mamdani. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Votantes como Leonor Sepúlveda, quien se mostró muy animada al emitir su voto en Corona, Queens, fueron parte del amplio grupo de electores que acudieron a la jornada y que aseguraron haberlo hecho por primera vez en años, motivadas por el mensaje de un cambio.

“Yo la verdad hacía mucho tiempo no votaba, pero esta vez madrugué para apoyar a Mamdani, porque ya es hora de que llegue un Alcalde que sí haga algo por nosotros y no más de lo mismo”, mencionó la colombiana. “Ojalá esta vez sí haya un gobierno para la gente en esta ciudad que cada vez está más cara e invivible”.

A pesar de que a boca de urna en sitios de votación de Queens y Brooklyn, buena parte del electorado parecía coincidir con las encuestas y manifestaban su apoyo a Mamdani, también hubo opositores del aspirante, quienes rogaban que Cuomo ganara para evitar tener que enfrentar el miedo que dijeron les produce la idea de tener un mandatario socialdemócrata.

Tal fue el caso de José Morales, quien hasta el último momento de la contienda esperaba que los resultados favorecieran al exgobernador.

“Muchos queremos también un cambio, pero a muchos nos asusta la idea de que Nueva York se vuelva en un lugar sin Dios ni ley como suele pasar en lugares donde los comunistas gobiernan”, comentó el dominicano, quien insistió en referirse a Mamdani como comunista.

¿Quién es el Alcalde electo de NC Zohran Mamdani?

Nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda

Tiene 34 años

Es musulmán

Es asambleísta estatal desde 2021

Vive en Astoria, Queens

Sus padres son la directora de cine Mira Nair y el catedrático de la Universidad de Columbia Mahmood Mamdani

Es hijo único

Está casado con la artista Rama Duwaji, de 28 años

No tiene hijos

Emigró a Estados Unidos junto a sus padres cuando tenía 7 años

Pertenece al partido demócrata y se autoproclama como socialdemócrata

Estudió secundaria en la escuela pública The Bronx High School of Science, donde se graduó como honores

Tiene una licenciatura en Estudios Africanos de la Universidad Bowdoin College

Es ciudadano naturalizado desde el 2018

Antes de lanzarse al mundo de la política se desempeñaba como defensor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias y desalojos

Es promotor de la justicia en Palestina

En sus años juveniles hizo pininos como actor y rapero

“Qué todos los neoyorquinos vivan una vida digna”, es uno de sus lemas

Como pilares de su plataforma como futuro alcalde, promueve el congelamiento de los arriendos, autobuses gratuitos, cuidado infantil para niños menores de 5 años gratis, aumento de impuestos a los multimillonarios, mantener al NYPD tal y como está, sin reducción ni incremento de policías, promover el aumento del salario mínimo a $30 la hora para 2030

Ha negado hasta el cansancio er comunista como lo quisieron pintar sus rivales en la campaña

Asumirá el cargo como Alcalde el 1 de enero de 2026

4 años es el período para el cual fue elegido como mandatario local

Está aprendiendo español

Datos de la victoria con el 87% de los votos contados