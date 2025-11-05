Alcalde electo Zohran Mamdani anunció a las líderes que conformarán su equipo de transición

El alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha dado el paso inicial para formar su administración al nombrar a cinco líderes que formarán parte de su equipo de transición.

La misión principal del equipo será la de formar un gobierno que se centre en reducir los costos y garantizar la seguridad de los neoyorquinos, estableciendo la asequibilidad como su prioridad central, indicó su equipo en un comunicado de prensa.

“Hoy comenzamos la labor de construir una nueva administración, y me enorgullece anunciar un experimentado equipo de liderazgo de transición que se pondrá manos a la obra de inmediato”, declaró el alcalde electo Zohran Mamdani, tras ganar la contienda electoral.

Nombres del equipo de transición de Mamdani

Entre las personas designadas como copresidentas de transición se encuentran Grace Bonilla, reconocida líder de organizaciones sin fines de lucro enfocada en la crisis de asequibilidad; Melanie Hartzog, experta en presupuestos y servicios humanos de la ciudad.

Asimismo, fue elegida Lina Khan, destacada campeona antimonopolio y expresidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC); y Maria Torres-Springer, líder en vivienda y ex Primera Subalcaldesa. Además, la estratega política Elana Leopold asumirá el rol de Directora Ejecutiva de Transición.

El alcalde electo Mamdani ha sido enfático en que su administración se dedicará a hacer que la ciudad sea asequible para la clase trabajadora, resumiendo su visión en la declaración de que su enfoque estará en “put the people, not billionaires, first”.

Las Copresidentas de Transición, como Khan y Bonilla, han reforzado este mensaje, y enfatizaron que el voto ciudadano fue un claro llamado para construir una ciudad que la gente trabajadora pueda realmente pagar.

¿Qué destacó Mamdani sobre su equipo de transición?

Precisó además que desde el primer día, la campaña se centró en hacer de la ciudad de Nueva York un lugar asequible para los trabajadores.

“Y en el primer día de mi administración, con este talentoso equipo de transición, estaremos listos para convertir esa visión en realidad. Nuestros líderes de transición ayudarán a construir un Ayuntamiento comprometido con la excelencia, la integridad y el deseo de resolver viejos problemas con nuevas soluciones. Juntos, demostraremos al país cómo el gobierno puede brindar soluciones efectivas”, destacó.

