El demócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ganó la alcaldía de Nueva York este martes, según la proyección de la agencia Associated Press. Derrotó a Andrew Cuomo, quien participó en la contienda como independiente, y al republicano Curtis Sliwa.

Mamdani, quien se define como socialista democrático y es asambleísta estatal, reemplazará al actual alcalde Eric Adams, quien se retiró de la contienda por la reelección en septiembre, aunque su nombre permaneció en la boleta.

Su campaña se centró en el costo de vida y tuvo un fuerte enfoque digital, lo que le permitió conectar con los votantes de la ciudad. A pesar de su popularidad, recibió ataques del presidente Donald Trump, quien instó a los neoyorquinos a apoyar a Andrew Cuomo, exgobernador del estado.

La victoria de Mamdani lo convierte en el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo. Su llegada a la alcaldía ocurre tras asegurar un triunfo destacado en las primarias demócratas de votación preferencial, en las que superó a sus rivales por 12 puntos, según reportó AP.

Organizaciones celebran la victoria de Zohran Mamdani

Tras confirmarse la victoria de Zohran Mamdani como próximo alcalde de Nueva York, organizaciones políticas y comunitarias celebraron su triunfo y señalaron que marca un cambio generacional y una nueva dirección para el Partido Demócrata.

MoveOn, que respaldó a Mamdani desde las primarias, afirmó que su elección representa “el futuro del Partido Demócrata: líderes jóvenes y audaces que comprenden la crisis de asequibilidad en nuestro país y tienen planes concretos para reducir el costo de vida”.

Katie Bethell, directora ejecutiva de MoveOn Political Action, destacó que los miembros de la organización apoyaron activamente al alcalde electo y continuarán respaldando su agenda enfocada en los trabajadores.

La organización recordó que en 2018 sus miembros fueron de los primeros en respaldar a Alexandria Ocasio Cortez en su campaña por el distrito 14 de Nueva York.

Por su parte, Voto Latino felicitó a Mamdani por convertirse en el primer alcalde indio y musulmán de la ciudad, y calificó su victoria como “un reflejo del poder de los votantes comprometidos y la promesa de un liderazgo inclusivo”.

Su presidenta María Teresa Kumar resaltó que su campaña conectó con jóvenes y comunidades diversas al abordar temas importantes para los ciudadanos como el costo del alquiler, el transporte y la dificultad de llegar a fin de mes en una de las ciudades más caras del mundo.

