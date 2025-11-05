Amy Schumer pide $1.25 millones de dólares por su casa en Nueva Orleans

Aunque Amy Schumer no ha tenido suerte con la venta de su casa en Brooklyn, Nueva York, ahora ella y su esposo han decidido deshacerse de una casa en Nueva Orleans que se encargaron de reformar.

La propiedad acaba de entrar al mercado de bienes raíces por $1.25 millones de dólares, y llama la atención porque hace apenas cinco meses la comediante había hecho un recorrido por la propiedad para Homeworth.

Schumer y su esposo Chris Fischer compraron esta propiedad en 2021 y la reforma la comenzaron en 2022. Durante la reforma, ambos pusieron especial atención en mantener el legado histórico de la casa, pues originalmente se construyó en 1886.

En el listado, disponible en la página web de FQR Realtors, se describe como una “oportunidad única para adquirir una galardonada residencia de 1886, donde la arquitectura atemporal se fusiona con el lujo moderno“, también se destaca que fue “galardonada con un Premio de Arquitectura VCC y completamente renovada en 2022, la casa cuenta con un nuevo techo de pizarra, detalles originales restaurados y acabados contemporáneos de alta gama en toda la propiedad”.

La casa tiene una extensión de 1,967 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, un baño completo, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se resaltan los techos altos y grandes ventanales. Además, la propiedad tiene un pequeño espacio al aire libre ideal para compartir con familiares o amigos.

Al mismo tiempo, Schumer ha pasado los últimos meses buscando comprador para una casa en Brooklyn que le pertenece desde 2022. En julio de este año, la comediante tuvo que rebajar su precio a $12.75 millones de dólares, aunque inicialmente esperaba recibir $14 millones de dólares.

