Édgar Berlanga levanta la mano para ser el sustituto de Gervonta Davis contra Jake Paul

El youtuber convertido en boxeador, Jake Paul, se encuentra en una situación complicada: su esperado combate del 14 de noviembre contra el campeón mundial Gervonta “Tank” Davis ha sido suspendido indefinidamente.

La cancelación se debe a que Davis fue objeto de una demanda civil con serios cargos, incluyendo agresión agravada y secuestro, lo que obligó a la promotora Most Valuable Promotions (MVP) a detener el evento.

Aprovechando el vacío dejado por Davis y la necesidad de Paul de salvar su cartelera, el invicto peso supermediano Edgar Berlanga ha levantado la mano con vehemencia. El boxeador de origen boricua, conocido como “The Chosen One”, ha utilizado sus plataformas sociales para retar públicamente a Paul.

El reto de Berlanga: “La verdadera pelea”

Berlanga, quien tiene un récord profesional impecable y ha construido una base de fanáticos apasionada, argumenta que él representa un desafío más creíble y emocionante para la estrella de YouTube que cualquier otro oponente.

El puertorriqueño fue directo en su mensaje en redes sociales, desafiando a Paul a que demuestre su seriedad como boxeador profesional: “Si quieres pelear contra un boxeador real en las 168 libras, haz la llamada. Estoy aquí, Jake Paul. Dejemos de andar con rodeos.”

Jake Paul. Crédito: Etienne Laurent | AP

Berlanga no solo se postuló como el sustituto de Davis, sino que también desestimó la calidad del enfrentamiento cancelado, posicionando su propio nombre como el verdadero atractivo:

“Tú y ‘Tank’ fue una distracción. Yo soy la verdadera pelea.”

“Si Jake quiere pelear de verdad, aquí estoy. Envíame el contrato y hagámoslo realidad”, fue el último llamado que hizo Berlanga desde sus redes sociales.

La viabilidad del enfrentamiento

La propuesta de Berlanga es audaz. Aunque él compite en las 168 libras, y Jake Paul en las 200 libras (peso crucero), una negociación podría reducir la diferencia de peso, o simplemente Paul tendría que subir de división, algo que no le es ajeno.

El boxeador boricua tiene un historial de knockouts impresionantes, lo que, combinado con su carisma, podría convertirlo en el rival perfecto para generar grandes ingresos, dada la necesidad de MVP de asegurar una pelea lucrativa tras el fiasco de Davis.

El guante está en el aire: Jake Paul y su equipo deben ahora decidir si aceptan el reto de un boxeador profesional de élite con credenciales invictas, o si optan por un oponente de menor riesgo para salvar la fecha de noviembre.