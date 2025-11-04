Pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis fue cancelada tras graves acusaciones legales contra ‘Tank’

Una de las peleas más esperadas del final del año en el boxeo ha sido cancelada abruptamente. Most Valuable Promotions (MVP), la productora de Jake Paul, confirmó la suspensión del combate del 14 de noviembre en Miami entre su estrella y el campeón mundial Gervonta Davis, debido a un escándalo legal que rodea a “Tank”.

La cancelación no obedece a razones deportivas o médicas, sino a la gravedad de los cargos presentados en una demanda civil contra Davis en Florida.

Graves acusaciones: agresión y secuestro

La decisión de suspender el evento se tomó inmediatamente después de que la expareja del boxeador, Courtney Rossel, presentara una demanda en la que detalla múltiples incidentes de abuso. Los cargos presentados son extremadamente serios y llevaron a la productora a tomar distancia:

Agresión Agravada (Asalto): Alegando violencia física directa.

Alegando violencia física directa. Secuestro (Falso Encarcelamiento): Incluyendo privación de la libertad.

Incluyendo privación de la libertad. Angustia Emocional Intencional: Por el daño psicológico causado.

Gervonta Davis recibe una nueva demanda de su antigua pareja. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

La naturaleza de estas acusaciones hizo que la continuidad de Gervonta Davis en un evento de alto perfil, transmitido por MVP, fuera insostenible.

La postura de Most Valuable Promotions

La productora, cofundada por Jake Paul, se vio obligada a emitir un comunicado para deslindarse de Davis y del escándalo, priorizando su imagen pública y la del evento.

“Si bien no seguiremos adelante con este evento, mantenemos nuestro plan de que Jake Paul encabece un evento en Netflix en 2025. Compartiremos los detalles sobre la nueva fecha, la sede y el oponente tan pronto como se confirmen”, reza parte del comunicado.

El futuro del combate y la posible reprogramación quedan ahora completamente a la espera de cómo se desarrolle el proceso legal en contra de Gervonta Davis. Por el momento, la cartelera del 14 de noviembre queda vacía.

