Gobernadora Hochul visitará República Dominicana

La gobernadora Kathy Hochul realizará su primera visita oficial a la República Dominicana para fortalecer la larga relación entre el estado de Nueva York y la nación caribeña, acompañada por una delegación de líderes gubernamentales y comunitarios.

Durante su visita de tres días, del 9 al 11 de noviembre, la mandataria estatal se reunirá con el Presidente Luis Abinader, para anunciar iniciativas que beneficiarán tanto a la isla como al Estado de Nueva York.

La Gobernadora también conectará con líderes comunitarios, representantes de los sectores agrícola y empresarial, y organizaciones comunitarias para promover el comercio, el turismo y las oportunidades de inversión.

“Espero con interés entablar conversaciones que fortalezcan nuestra relación e impulsen nuestras economías, apoyen a nuestros negocios y promuevan la herencia y la cultura de los neoyorquinos dominicanos para las generaciones venideras”, aclaró Hochul.

Las conversaciones se centrarán en prioridades compartidas como la resiliencia climática, el desarrollo de infraestructura, la respuesta ante desastres y la educación.

Con casi un millón de residentes en el Estado de Nueva York, la diáspora quisqueyana representa la comunidad inmigrante más grande de la Gran Manzana y la mayor población isleña fuera de la República Dominicana.

Esta visita no solo reconoce las contribuciones de los dominicanos neoyorquinos, sino que también destaca a Nueva York como destino para los viajeros dominicanos, fortalece el intercambio cultural y económico, y enfatiza los vuelos que conectan a las comunidades de ambas regiones.

“Los dominicanos-estadounidenses han tenido un impacto significativo en todo Nueva York, representando a más del 40 por ciento de la población inmigrante dominicana aquí en Estados Unidos”, afirmó el congresista Adriano Espaillat, el primer dominicano-estadounidense en servir en el Congreso de Estados Unidos quien acompañará a la mandataria estatal en esta gira.