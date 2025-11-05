KFC dará gratis sándwiches de pollo por tres días seguidos

KFC anunció una promoción especial para conmemorar el Día Nacional del Sándwich de Pollo Frito, que se celebrará el domingo 9 de noviembre. Durante tres días, la cadena ofrecerá su clásico sándwich de pollo gratis a sus clientes en todo Estados Unidos, como parte de una celebración que incluirá experiencias exclusivas y una gira con regalos.

Cómo obtener un sándwich gratis

Del 7 al 9 de noviembre, los miembros del programa KFC Rewards podrán reclamar un sándwich de pollo clásico o picante gratis con cualquier compra mínima de $1 dólar.

La promoción estará disponible únicamente a través de la aplicación oficial de KFC o en su sitio web KFC.com, y busca agradecer la lealtad de sus seguidores con un toque de sabor extra.

El sándwich en promoción incluye una pechuga de pollo extra crujiente, servida en un pan brioche tostado con pepinillos y mayonesa regular o picante.

“Que el Día Nacional del Sándwich de Pollo Frito caiga en domingo nos pareció la oportunidad perfecta para hacer algo grande”, expresó Melissa Cash, directora de marketing de KFC en Estados Unidos.

“Mientras otros cierran, nosotros le damos a nuestros fans más razones para disfrutar de nuestro sándwich clásico, disponible los siete días de la semana, porque los antojos no se toman descansos”, añadió.

Un restaurante temporal en Nueva York

Como parte de la celebración, KFC abrirá un restaurante emergente de un solo día en su sucursal de la 14th Street en Manhattan, que se transformará en una experiencia gastronómica llamada ‘Sundays by KFC’.

El espacio ofrecerá un ambiente más elegante y servicio a mesa, con degustaciones gratuitas del famoso sándwich.

Las reservaciones estarán disponibles en línea para sesiones de 30 minutos, entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. (hora del Este).

La gira ‘Size Matters Tour’

Además del evento en Nueva York, KFC recorrerá el país con su gira promocional ‘Size Matters Tour’, una serie de eventos en 13 ciudades donde los asistentes podrán disfrutar sándwiches gratis y artículos promocionales de la marca.

El tour visitará lugares emblemáticos en Los Ángeles, Atlanta y Austin, además de campus universitarios como Georgia Tech y la Universidad de Texas, antes de finalizar a finales de año.

